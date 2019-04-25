Vila Velha terá patinetes e bicicletas elétricas compartilhadas

Até o momento, o programa de aluguel oferece 200 bicicletas convencionais, espalhadas em 20 estações. A previsão é de que, com o acréscimo desejado, o número chegue a 450 bikes, em 45 estações, distribuídas por toda a cidade, garantindo integração entre os pontos urbanos. Além do aumento na quantidade de veículos, o horário de funcionamento também será alterado para funcionar 24 horas por dia.