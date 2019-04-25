Vila Velha terá patinetes e bicicletas elétricas compartilhadas

O sistema Bike VV, do município de Vila Velha, poderá receber expansão, garantindo, além dos patinetes elétricos que vêm ganhando o público em outras localidades, as bicicletas elétricas, em alternativa inédita no país à mobilidade urbana. Para tanto, a Prefeitura do município abriu uma licitação e as empresas interessadas em operar terão até o dia 31 de maio para entregar propostas.
Até o momento, o programa de aluguel oferece 200 bicicletas convencionais, espalhadas em 20 estações. A previsão é de que, com o acréscimo desejado, o número chegue a 450 bikes, em 45 estações, distribuídas por toda a cidade, garantindo integração entre os pontos urbanos. Além do aumento na quantidade de veículos, o horário de funcionamento também será alterado para funcionar 24 horas por dia.
Dentre os critérios para contratação da empresa que prestará o serviço, há a exigência de seguro civil contra acidentes do usuário e terceiros, modelos de estação e outras normas. O contrato com a prestadora atual, qual seja a Tembici, expira no dia 15 de dezembro deste ano.