Vila Velha tem mais de 80 câmeras de videomonitoramento com defeito

Câmera de videomonitoramento: em Vila Velha, mesmo instaladas, 92 unidades ainda não operam Crédito: Fernando Madeira | AG

Consideradas equipamentos fundamentais para ajudar na área da segurança e fiscalização do trânsito, uma parte significativa das câmeras de videomonitoramento de Vila Velha estão fora de operação. De 198 equipamentos instalados no município, 83 estão com defeito. De acordo com a secretaria de Defesa Social e Trânsito, os equipamentos serão substituídos até o fim deste semestre.

O secretário municipal de Defesa Social, Oberacy Emmerich Júnior, explicou que das 83 câmeras com defeito, 10 são de responsabilidade do Governo do Estado. As que são de competência do município serão substituídas, pois, a manutenção chega a custar o valor de uma câmera nova.

Ele explicou que esses equipamentos são antigos, com mais de 10 anos, e por isso precisam ser substituídas. Uma licitação será aberta nos próximos dias para essa contratação. “Estamos adquirindo mais 100 câmeras próprias, para substituir as câmeras que já têm 10 anos e são analógicas. São cerca de 80 câmeras analógicas e apenas 30 funcionam. Não podemos nem devemos consertar essas câmeras. O conserto é caro, elas são antigas. O preço da manutenção é quase o preço de uma nova. Não vale a pena”, afirmou.

O presidente da Associação de Moradores da Praia de Itaparica, Adroaldo Lopes, diz que o problema das câmeras de videomonitoramento de Vila Velha é antigo. Ele foi assaltado na orla de Itaparica em outubro de 2017. Ao solicitar as imagens para a central, na ocasião, foi informado de que todas as câmeras da praia estavam com defeito.

“Estava andando no calçadão e fui assaltado. Eu queria ver o trajeto que os assaltantes fizeram e fui informado que todas as câmeras estavam em manutenção. Eu só consegui efetivar a investigação, como vítima, através de câmeras de prédios”, disse.

Segundo o secretário, atualmente a orla do município conta com 18 câmeras e garante o funcionando de todas. A prefeitura não divulga os locais onde as câmeras estão com defeito por questão de segurança. Entretanto, o secretário diz esse problema não interfere na segurança do município.

A Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) informou que na próxima semana a empresa responsável pela manutenção das câmeras de responsabilidade do Estado fará o reparo necessário.