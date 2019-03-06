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Atingidos pelas chuvas

Vila Velha divulga postos para liberação de FGTS a moradores

Atingidos pelas chuvas têm até o dia 15 de março para procurar os postos presenciais
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2019 às 16:09

Publicado em 06 de Março de 2019 às 16:09

Data: 09/11/2018 - ES - Vila Velha - Moradores se protege das águas das chuvas nas ruas de Vila Velha. Alagamento na região de Cobilândia, Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros - GZ
Moradores de Vila Velha que foram prejudicados pelas fortes chuvas em novembro do ano passado, e que podem solicitar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), têm dois postos de atendimento presencial disponíveis a partir desta quarta-feira (06).
Os locais foram divulgados pela prefeitura do município canela-verde. Até a última segunda-feira (04), moradores dos endereços estabelecidos pela Defesa Civil deviam procurar a Caixa Econômica Federal pelo telefone 0800 726 0207.
Agora as declarações a serem apresentadas na Caixa Econômica Federal serão emitidas no Posto um na Associação dos Empregados da CESAN (AEC), na Rua Fênix, 152, em Cobilândia, para moradores dos bairros das regiões 3 e 4, que estão na listagem da Caixa Econômica.
A outra opção é na própria sede da Defesa Civil, na Avenida Champagnat, nº 792, sala 201, Centro (em frente ao Colégio Marista), que atenderá os moradores das regiões 1, 2 e 5.
Para serem atendidos os atingidos devem apresentar os seguintes documentos originais: comprovante de residência no nome do beneficiário emitidos no período de 22/08/2018 a 19/12/2018 e a carteira de identidade com foto.
CONFIRA OS LOCAIS PARA ATENDIMENTO
UNIDADE 1
Período: dia 06/03//19 – de 12h00 as 1500h / 07 a 08/03 e de 11 a 15/03 de 8h00 às 15h00
Local: Associação dos Empregados da CESAN (AEC), Rua Fênix, 152, Cobilândia.
Bairros: Região 03 - Aribiri, Ataíde, Dom João Batista, Primeiro de Maio, Santa Rita, Zumbi dos Palmares; Região 04 - Alecrim, Alvorada, Cobilândia (e seus loteamentos Vila da Vitória e Nova Cobilândia), Jardim Marilândia, Nova América, Rio Marinho.
UNIDADE 2
Período: dia 06/03//19 – de 12h00 as 1500h / 07 a 08/03 e de 11 a 15/03 de 8h00 às 15h00
Local: Sede da Defesa Civil, Avenida Champagnat, nº 792, sala 201, Centro.
Bairros: Região 01 ­- Cristóvão Colombo, Ilha dos Ayres; Região 02 - Ibes, Pontal das Garças, Santa Inês, Santos Dumont, Vila Guaranhuns; Região 05 - Cidade da Barra, Ulisses Guimarães.

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