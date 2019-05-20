Vila Velha adia sessão após reflexos da chuva

A já tradicional sessão solene seria realizada no Centro de Convenções de uma faculdade de, localizada em. Durante o evento, os vereadores participariam do ato de entrega de condecorações e honrarias a autoridades de diversas áreas, pelo merecimento relativo ao exercício das funções. Neste ano, seriam concedidos 54 títulos de "Cidadania Vilavelhense" e 18 medalhas de "Honra ao Mérito" aos homenageados.