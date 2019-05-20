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Solidariedade aos desabrigados

Vila Velha adia sessão após reflexos da chuva

Como forma de compensação, serão realizadas duas sessões ordinária na próxima quarta-feira (22), as quais terão início às 14h e às 17h
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

20 mai 2019 às 18:49

Publicado em 20 de Maio de 2019 às 18:49

Câmara Municipal de Vila Velha Crédito: Guilhermi Ferrari
A Câmara Municipal de Vila Velha informou nesta segunda-feira (20) que a sessão solene em comemoração aos 484 anos de história da Colonização do Solo Espírito-Santense, que seria realizada nesta noite, foi adiada. Como forma de compensação, serão realizadas duas sessões ordinárias na próxima quarta-feira (22), as quais terão início às 14h e às 17h.
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O motivo principal para agendamento posterior de nova data da solenidade é o de que vários bairros atingidos pelas fortes chuvas do último final de semana continuam alagados, com parte da população do município desabrigada. 
A já tradicional sessão solene seria realizada no Centro de Convenções de uma faculdade de Vila Velha, localizada em Coqueiral de Itaparica. Durante o evento, os vereadores participariam do ato de entrega de condecorações e honrarias a autoridades de diversas áreas, pelo merecimento relativo ao exercício das funções. Neste ano, seriam concedidos 54 títulos de "Cidadania Vilavelhense" e 18 medalhas de "Honra ao Mérito" aos homenageados.
> Vila Velha 484 anos: desfile cívico homenageará municípios capixabas
Dentre as figuras destacadas por ocasião da festividade, a principal condecoração, qual seja a Comenda Vasco Fernandes Coutinho, seria entregue ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo(TJES), o Desembargador Sérgio Gama.

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