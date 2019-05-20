Vila Velha adia sessão após reflexos da chuva

A Câmara Municipal de Vila Velha informou nesta segunda-feira (20) que a sessão solene em comemoração aos 484 anos de história da Colonização do Solo Espírito-Santense, que seria realizada nesta noite, foi adiada. Como forma de compensação, serão realizadas duas sessões ordinárias na próxima quarta-feira (22), as quais terão início às 14h e às 17h.
O motivo principal para agendamento posterior de nova data da solenidade é o de que vários bairros atingidos pelas fortes chuvas do último final de semana continuam alagados, com parte da população do município desabrigada.
A já tradicional sessão solene seria realizada no Centro de Convenções de uma faculdade de Vila Velha, localizada em Coqueiral de Itaparica. Durante o evento, os vereadores participariam do ato de entrega de condecorações e honrarias a autoridades de diversas áreas, pelo merecimento relativo ao exercício das funções. Neste ano, seriam concedidos 54 títulos de "Cidadania Vilavelhense" e 18 medalhas de "Honra ao Mérito" aos homenageados.
Dentre as figuras destacadas por ocasião da festividade, a principal condecoração, qual seja a Comenda Vasco Fernandes Coutinho, seria entregue ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo(TJES), o Desembargador Sérgio Gama.