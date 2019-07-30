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Vista da Serra I

Vídeo: trator quebra cano e água jorra na Serra

Um internauta relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos; a Cesan disse que o vazamento foi controlado e o reparo iniciado

Publicado em 

30 jul 2019 às 20:40

Publicado em 30 de Julho de 2019 às 20:40

Cano de água é atingido e quebrado por trator na Serra Crédito: Reprodução
Um trator que estava tirando lixo do lado de um valão no bairro Vista da Serra I, na Serra, acabou quebrando um cano de água na manhã desta terça-feira (30).
Um internauta do Gazeta Online relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos.
VEJA VÍDEO
De acordo com a assessoria da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), o vazamento foi controlado e o reparo foi iniciado, com previsão de conclusão somente nesta quarta-feira (31).
A companhia informou que o abastecimento de água não foi prejudicado na região.

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