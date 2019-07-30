Vídeo: trator quebra cano e água jorra na Serra

Um trator que estava tirando lixo do lado de um valão no bairro Vista da Serra I, na Serra, acabou quebrando um cano de água na manhã desta terça-feira (30).
Um internauta do Gazeta Online relatou que a água do cano quebrado ficou vazando intensamente por mais de 20 minutos.
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De acordo com a assessoria da Companhia Espírito-santense de Saneamento (Cesan), o vazamento foi controlado e o reparo foi iniciado, com previsão de conclusão somente nesta quarta-feira (31).
A companhia informou que o abastecimento de água não foi prejudicado na região.