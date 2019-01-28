Vídeo mostra resgate na Cachoeira de Matilde

Francisco foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Divulgação | Corpo de Bombeiros

que escorregou e caiu na região da queda d'água, na Cachoeira de Matilde, em Alfredo Chaves, no último domingo (27). Um vídeo divulgado na tarde desta segunda-feira (28), pelo Corpo de Bombeiros, mostra o resgate do capixaba Francisco Sergio Santiago, de 47 anos,, no último domingo (27).

De acorod com a Polícia Militar, ele estava na beira da cachoeira, com o filho, quando tentativa tirar uma selfie e acabou escorregando. Mas a nora do segurança, Paola Belffi, que estava no momento do acidente desmentiu a versão da polícia sobre a selfie feita no momento da queda.

"Isso não foi uma verdade. Não foi irresponsabilidade dele, nem do meu marido. Foi realmente um acidente. Ele estava numas pedras, próximas ao lago e próximo ao fim da queda d'água, ali onde a queda bate no lago. Ele tirou uma foto de um casal na beirada. Quando ele foi andar para chegar no meu marido, que estava numas pedras um pouco mais à frente, aconteceu o acidente. Ele escorregou e caiu", explica ela, dizendo que ele caiu de no máximo, três metros de altura.

Polícia e bombeiros foram chamados e realizaram buscas no local. A vítima foi localizada pelo Corpo de Bombeiros, ainda com vida, no início da noite, e foi encaminhado pelo Samu a um hospital em Vitória. "Graças a Deus, ele foi achado com vida. Foi um milagre ali era uma coisa realmente sem condições", comemora Paola.

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O RESGATE

Segundo os bombeiros, Francisco estava entre a queda d'água, por dentro da pedra. "Com nadadeira, a gente tentou chegar próximo à queda e era impossível. Tentamos ir com a sonda para medir a profundidade e era impossível. Quando ele caiu, o turbilhão jogou ele para dentro da pedra, aí ele ficou ali aguardando e gritando por socorro".

A equipe de bombeiros que atuou no resgate do segurança conta que já estavam desistindo, quando Francisco entendeu o esquema para ser salvo. De acordo com um dos oficiais, eles esvaziaram o topo da cachoeira quando começaram a ouvir gritos de dentro da queda d'água.

"Quando a gente foi fazer um reconhecimento da área para saber se aconteceu um mergulho, a gente ouviu uns gritos vindo de dentro da cachoeira. A gente só escutava uns gritos baixos. Nesse tempo, também tinha gente lá no topo da cachoeira se banhando. A gente mandou os guardas esvaziarem o topo da cachoeira e continuamos ouvindo os gritos", detalha o bombeiro.

Ele conta que ainda estava difícil pois tinha gente dentro do túnel de Matilde gritando. Como estava difícil o acesso ao ponto onde o segurança estava, eles tiveram a ideia de jogar um capacete com a mensagem: "Vista o capacete e solte o cabo". "A gente jogou o capacete umas seis vezes, já estávamos desistindo. Era coisa sem esperança. Era um grito de socorro muito baixo e o barulho da cachoeira muito alto. Na última tentativa, ele vestiu o capacete e soltou o cabo".

Por fim, Francisco foi socorrido ainda consciente e levado para um hospital.

"A FORÇA DA QUEDA D'ÁGUA ERA MUITO GRANDE"

Ao Gazeta Online, o chefe da equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros de Vitória, Patrick Melo, contou que Francisco caiu de aproximadamente três metros de altura. "A força da queda era muito grande. Ele não conseguia nadar e atravessar essa força", disse.

Para realizar o resgate da vítima foi necessário realizar um estudo da área — pontos de mergulho — já que Patrick acreditava que Francisco havia morrido afogado. Na avaliação dele, o resgate foi considerado difícil.

"Tinha que ser um serviço rápido, porque provavelmente ele estava na água. E a gente não poderia elaborar uma mergulho por baixo da queda pra chegar lá e ver o que ele precisava, ou tentar fazer um rapel e entrar por dentro da cachoeira. A gente tinha que pensar em alguma coisa rápida".

Segundo Patrick, o guarda do local afirmou que há pontos na cachoeira de até onze metros de profundidade.