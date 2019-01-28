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Vídeo mostra grupo saltando das Cinco Pontes em Vitória

O registro foi realizado pelo fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, na tarde desta segunda-feira (28)

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 19:34

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 jan 2019 às 19:34

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