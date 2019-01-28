Vídeo mostra grupo saltando das Cinco Pontes em Vitória

Para fugir do calor e dar uma refrescada, um grupo de amigos resolveu pular das Cinco Pontes, em Vitória. O registro foi realizado pelo fotógrafo de A Gazeta, Fernando Madeira, na tarde desta segunda-feira (28).
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Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 19:34
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