Vídeo mostra acidente entre caminhões em Aracruz

Um vídeo registrado por câmeras de segurança que fica às margens da rodovia ES 257 mostra o momento exato da colisão que vitimou o motorista que transportava madeiras em um acidente que aconteceu próximo ao bairro Morobá, em Aracruz, por volta das 15h de segunda-feira (25).
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O outro condutor, que carregada um caminhão com resíduos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Camilo, no mesmo município.
O Corpo de Bombeiros informou que os veículos colidiram no momento em que o caminhão que transportava madeiras entrava de ré em uma madeireira, e o outro, carregado de entulho, vinha da Barra do Sahy para Aracruz, passando por uma curva de difícil visualização.
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