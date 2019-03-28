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ES 257

Vídeo mostra acidente entre caminhões em Aracruz

As imagens foram registradas por câmera de segurança que fica às margens da rodovia ES 257; por conta do impacto, um dos motoristas morreu na hora

Publicado em 28 de Março de 2019 às 00:50

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

28 mar 2019 às 00:50
Acidente na Rodovia ES 257, em Aracruz Crédito: Internauta | Gazeta Online
Um vídeo registrado por câmeras de segurança que fica às margens da rodovia ES 257 mostra o momento exato da colisão que vitimou o motorista que transportava madeiras em um acidente que aconteceu próximo ao bairro Morobá, em Aracruz, por volta das 15h de segunda-feira (25). 
VEJA VÍDEO
O outro condutor, que carregada um caminhão com resíduos, sofreu ferimentos e foi encaminhado ao Hospital São Camilo, no mesmo município.
O Corpo de Bombeiros informou que os veículos colidiram no momento em que o caminhão que transportava madeiras entrava de ré em uma madeireira, e o outro, carregado de entulho, vinha da Barra do Sahy para Aracruz, passando por uma curva de difícil visualização.
VEJA FOTOS

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