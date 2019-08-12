Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  Vídeo impressionante mostra batida de moto e carro na Serra; homem morreu
IMAGENS FORTES

Vídeo impressionante mostra batida de moto e carro na Serra; homem morreu

Acidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (12) na BR 101, na Serra, e o condutor da moto morreu no local

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 14:43
ATENÇÃO: AS IMAGENS SÃO FORTES
Um acidente assustador. Na manhã desta segunda-feira (12), um motociclista morreu após bater de frente contra um veículo Chevrolet Classic, na BR 101, na altura do bairro Campinho da Serra, na Serra.
Um vídeo registrado por uma testemunha e enviado ao Gazeta Online mostra o exato momento da colisão. No vídeo, é possível perceber a moto explode assim que há o choque com o carro, ao mesmo tempo em que a vítima é lançada da moto.
O piloto, que se chocou contra o para-brisa do carro antes de ser projetado para alto, chegou a ser socorrido por socorristas do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre a identidade da vítima. Já o condutor do Classic não se feriu.
Motociclista morre em acidente na BR 101, na Serra
O QUE DIZ A ECO101
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu um veículo de passeio e uma moto no km 259, na altura do bairro Campinho da Serra. Para atendimento da ocorrência, foram imediatamente acionados recursos da concessionária, com equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, perícia da Policia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. Segundo o CCO, o tráfego seguiu por desvio no sentido norte durante o atendimento da ocorrência. A pista foi liberada às 10h26.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados