Vídeo impressionante mostra batida de moto e carro na Serra; homem morreu

Um acidente assustador. Na manhã desta segunda-feira (12), um motociclista morreu após bater de frente contra um veículo Chevrolet Classic, na BR 101, na altura do bairro Campinho da Serra, na Serra.
Um vídeo registrado por uma testemunha e enviado ao Gazeta Online mostra o exato momento da colisão. No vídeo, é possível perceber a moto explode assim que há o choque com o carro, ao mesmo tempo em que a vítima é lançada da moto.
O piloto, que se chocou contra o para-brisa do carro antes de ser projetado para alto, chegou a ser socorrido por socorristas do Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Não há informações sobre a identidade da vítima. Já o condutor do Classic não se feriu.
O QUE DIZ A ECO101
De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, a colisão envolveu um veículo de passeio e uma moto no km 259, na altura do bairro Campinho da Serra. Para atendimento da ocorrência, foram imediatamente acionados recursos da concessionária, com equipes da ambulância, viatura de inspeção e guincho, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, perícia da Policia Civil e IML. O motociclista faleceu no local. Segundo o CCO, o tráfego seguiu por desvio no sentido norte durante o atendimento da ocorrência. A pista foi liberada às 10h26.