Vídeo: esquadrão antibombas detona artefato em Cariacica

Um vídeo mostra o momento exato em que o esquadrão antibombas explodiu um objeto suspeito, abandonado após protesto de moradores de Mucuri, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (7). Policiais verificaram e detonaram o objeto por volta das 13 horas, mas não confirmaram se realmente era uma bomba. O material foi deixado após manifestação realizada por moradores.
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De acordo com a Polícia Militar, após a morte de um suspeito durante confronto com a PM na manhã desta terça-feira (7), moradores da região realizaram um protesto na Rodovia do Contorno, incendiando pneus, o que deixou a via totalmente interditada.
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A PM afirma que os policiais que patrulhavam a região foram surpreendidos por indivíduos que dispararam contra a guarnição. Com isso, um suspeito foi baleado.
Segundo a PM, ele estava armado com um revolver calibre 38, com cinco munições, e também tinha uma moto com restrição de furto e roubo, que foram apreendidos após o tiroteio.
O baleado, que ainda não foi identificado pela polícia, chegou a ser socorrido e levado para o Pronto Atendimento de Alto Lage, mas acabou morrendo.