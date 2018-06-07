Vestibular UVV: veja lista dos aprovados

O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (7) pela UVV Crédito: Reprodução/Facebook

A Universidade de Vila Velha (UVV) divulgou na tarde desta quinta-feira (7) o resultado final do Vest UVV 2018/2 para os mais de 12 mil inscritos. As provas do curso de medicina foram aplicadas em duas etapas e a dos demais cursos em etapa única, no dia 3 de junho.

A instituição informou, ainda, que a matricula deverá ser formalizada pelo convocado na propria universidade, no Campus Boa Vista, a partir do dia 8 de junho. Quem passou nos cursos de Marketing e Ciências Contábeis, também podem efetivar a matrícula na unidade Business School, no Boulavard Shopping Vila Velha, também a partir desta sexta (8), das 13 às 21 horas.

Todos os prazos e documentações necessárias podem ser conferidos no edital de matrícula, disponível no site da instituição.

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