Água de coco Crédito: Arquivo - GZ

Imagine como seria comprar uma garrafa de água de coco e ser sorteado para ganhar uma bicicleta novinha, um rodízio em uma churrascaria ou uma viagem no valor de R$ 2.500. Para os mais apressados, imagine a opção de ser atendido com velocidade pela janela carro, sem a necessidade de sair do veículo. Essas e outras mordomias já são oferecidas para clientes que compram água de coco nas praias da Grande Vitória. Um forma criativa que os comerciantes têm encontrado para atrair os consumidores.

Your browser does not support the audio element. Vendedores de água de coco usam criatividade para atrair clientes

O comerciante Vanoel Neves Martins, mais conhecido como Vanoel do Coco, vende a água da fruta na Praia da Costa, em Vila Velha, e adaptou o veículo onde trabalha para atender os clientes sem que eles precisem sair do carro. O atendimento é rápido, justamente para não atrapalhar quem passa pela área de estacionamento próxima do calçadão. Vanoel diz que na alta temporada a média de cocos vendidos por dia passa de 300 para mais de 500.

Esse ponto era um péssimo ponto para vender coco. A única maneira que eu achei de conseguir vender foi transformar em drive-thru. Eu fui melhorando, adaptando e incentivando as pessoas, até que hoje virou realmente o drive-thru do coco", disse o comerciante.

A opção de comprar a água de coco pela janela do carro é um dos motivos que faz a fisioterapeuta Rodrigo Nascimento ser cliente de Vanoel.

Eu acho muito válido, porque adianta o lado de quem está na correria. Durante a semana, várias vezes eu passo aqui e levo água de coco para os meus filhos. Dinamiza o tempo de todo mundo. Tudo o que der para agilizar é bem-vindo", disse o cliente.

SORTEIOS PARA CLIENTES EM CAMBURI

Já na Praia de Camburi, em Vitória, o vendedor Arnaldo Silva Paiva também usa a criatividade para atrair clientes. Nos últimos meses ele fez sorteios de 12 bicicletas e também de uma viagem no valor de R$ 2.500. O próximo sorteio será neste domingo (30): o prêmio será um rodízio de R$ 300 em uma churrascaria. Para participar é preciso consumir pelo menos R$ 5 de água de coco  o valor de uma garrafa de um litro.

Arnaldo Silva Paiva também usa a criatividade para atrair clientes e vender coco na Praia de Camburi, em Vitória Crédito: Eduardo Dias

Para quem gosta de comer aquela massa de dentro do coco, Arnaldo disponibiliza colheres e coloca as frutas já cortadas à disposição de qualquer pessoa que passa pela praia. Segundo ele, não é necessário comprar a água para poder comer do coco. Arnaldo afirma que vende até 800 cocos por dia durante o verão.

Tudo o que você faz por um cliente é resultado para você. O cliente é uma árvore que você precisa plantar e adubar para ter fruto. Tudo o que eu faço eu tenho reforço. Só de um cliente sair falando bem de mim, para mim já foi tudo, avaliou Arnaldo.

O preço da água de coco tem pouca variação entre as praias de Vitória e Vila Velha. O preço do coco verde varia de R$ 3 a R$ 6. Já para quem prefere comprar a garrafa com a água, o preço do litro nos locais visitados pela reportagem da CBN Vitória varia de R$ 5 a R$ 7. A maior parte do coco vendido na grande vitória é produzida no Norte do Estado, nas cidades de São Gabriel da Palha, Linhares e São Mateus.

Na cotação atualizada na sexta-feira (28), a unidade do coco verde na Centrais de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, estava custando, em média, R$ 1,07.

PRAIA DE CAMBURI:

Coco do Arnaldo

1 litro: R$ 5

2 litros: R$ 10

Coco verde gelado: R$ 3

Coco da Loira

1 litro: R$ 5

Coco Valadares

1 litro: R$ 6

Coco do Joelio

1 litro: R$ 5

PRAIA DA COSTA:

Vanoel do coco

1 litro: R$ 5

2 litros: R$ 8

3 litros: R$ 12

Carro do coco

1 litro: R$ 6

2 litros: R$ 10

Coco Tropical

1 litro: R$ 7

PRAIA DE ITAPARICA:

Rei do coco

1 litro: R$ 6

2 litros: R$ 10

3 litros R$ 12

Quiosque entre amigos: Coco verde R$ 6

Quiosque Dalleprani: Coco verde R$ 5