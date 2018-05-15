Veja lista de bairros que podem ficar sem água no ES

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar intervenções programadas no sistema de abastecimento de água, de sábado (19) a quinta-feira (24), em horários e locais alternados de Cariacica, Presidente Kennedy, Serra e Vitória.
A companhia alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.
SÁBADO (19)
Das 6h30 às 11h30
Cariacica
Cariacica Sede
Nova Esperança
Nova Rosa da Penha
Padre Mathias
Porto de Cariacica
Porto Engenho
Santa Luzia
São João Batista
Vila Cajueiro
Vila Merlo
Serra
Alterosas
Andre Carloni
Balneário Carapebus
Barcelona
Bicanga
Boa vista I e II
Boulevard Lagoa
Camará
Cantinho do Céu
Carapina Grande
Castelândia
Central Carapina
Chácara Parreiral
Cidade Continental
Civit I e II
Colina Laranjeiras
Conjunto Carapina I
Conjunto Jacaraípe
Costa Azul
Costa Dourada
Costabela
Das Laranjeiras
De Fátima
Diamantina
Direção
Eldorado
Enseada das Garças
Enseada Jacaraípe
Estancia Monazítica
Eurico Sales
Feu Rosa
Guaraciaba
Hélio Ferraz
Jacuhy
Jardim Atlântico
Jardim Carapina
Jardim Limoeiro
Jardim Tropical
Jose de Anchieta
Jose de Anchieta II e III
Lagoa de Carapebus
Lagoa de Jacaraípe
Laranjeiras Velha
Manguinhos
Manoel Plaza
Marbella
Maringá
Mata da Serra
Mirante da Praia
Morada Laranjeiras
Nova Almeida
Nova Zelândia
Novo
Novo Horizonte
Novo Porto Canoa
Ourimar
Parque das Gaivotas
Parque Jacaraípe
Parque Residencial Laranjeiras
Parque Residencial Nova Almeida
Parque Residencial Tubarão
Parque Santa Fé
Planalto de Carapina
Planície da Serra
Polo Industrial Tubarão
Portal de Jacaraípe
Porto Canoa
Porto Dourado
Praia da Baleia
Praia de Capuba
Praia de Carapebus
Praia Grande
Praiamar
Reis Magos
Residencial Jacaraípe
Residencial Vista do Mestre
Rio Preto
Rosário de Fátima
Santa Luzia
Santa Rita de Cassia
São Diogo I e II
São Francisco
São Geraldo
São João
São Patrício
São Pedro
Serra dourada I, II e III
Serramar
Solar de Anchieta
Taquara I e II
Tims
Valparaíso
Vila Nova de Colares
Vila Tongo
Vitória
Aeroporto
Antônio Honório
Boa Vista
Boa Vista
Goiabeiras
Jabour
Jardim Camburi
Jardim da Penha
Maria Ortiz
Mata da Praia
Morada de Camburi
Pontal de Camburi
República
Segurança do Lar
Solon Borges
Terça-feira (22)
Das 8 às 18 horas
Cariacica
Nova Rosa da Penha
Padre Mathias
Porto de Santana
Porto Novo
Presidente Médici
Vila Cajueiro
Presidente Kennedy
Parte do bairro Centro, nas ruas Antônio Rodrigues, Valdeína da Conceição Silva, Izequiel Batista da Silva e Projeta
Serra
Cidade Pomar
Eldorado
Nova Carapina I e II
Quarta-feira (23)
Das 8 às 17 horas
Cariacica
Campo Grande
São Conrado
Vera Cruz
Quinta-feira (24)
Das 8 às 12 horas
Vitória
Conquista
Resistência