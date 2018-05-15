Veja lista de bairros que podem ficar sem água no ES

Torneira sem água Crédito: Arquivo/A GAZETA

A Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) vai realizar intervenções programadas no sistema de abastecimento de água, de sábado (19) a quinta-feira (24), em horários e locais alternados de Cariacica, Presidente Kennedy, Serra e Vitória.

A companhia alerta que a população pode ser afetada caso não tenha reserva adequada de água. O abastecimento será restabelecido de forma gradativa em até 24 horas após a conclusão dos serviços.

SÁBADO (19)

Das 6h30 às 11h30

Cariacica

Cariacica Sede

Nova Esperança

Nova Rosa da Penha

Padre Mathias

Porto de Cariacica

Porto Engenho

Santa Luzia

São João Batista

Vila Cajueiro

Vila Merlo

Serra

Alterosas

Andre Carloni

Balneário Carapebus

Barcelona

Bicanga

Boa vista I e II

Boulevard Lagoa

Camará

Cantinho do Céu

Carapina Grande

Castelândia

Central Carapina

Chácara Parreiral

Cidade Continental

Civit I e II

Colina Laranjeiras

Conjunto Carapina I

Conjunto Jacaraípe

Costa Azul

Costa Dourada

Costabela

Das Laranjeiras

De Fátima

Diamantina

Direção

Eldorado

Enseada das Garças

Enseada Jacaraípe

Estancia Monazítica

Eurico Sales

Feu Rosa

Guaraciaba

Hélio Ferraz

Jacuhy

Jardim Atlântico

Jardim Carapina

Jardim Limoeiro

Jardim Tropical

Jose de Anchieta

Jose de Anchieta II e III

Lagoa de Carapebus

Lagoa de Jacaraípe

Laranjeiras Velha

Manguinhos

Manoel Plaza

Marbella

Maringá

Mata da Serra

Mirante da Praia

Morada Laranjeiras

Nova Almeida

Nova Zelândia

Novo

Novo Horizonte

Novo Porto Canoa

Ourimar

Parque das Gaivotas

Parque Jacaraípe

Parque Residencial Laranjeiras

Parque Residencial Nova Almeida

Parque Residencial Tubarão

Parque Santa Fé

Planalto de Carapina

Planície da Serra

Polo Industrial Tubarão

Portal de Jacaraípe

Porto Canoa

Porto Dourado

Praia da Baleia

Praia de Capuba

Praia de Carapebus

Praia Grande

Praiamar

Reis Magos

Residencial Jacaraípe

Residencial Vista do Mestre

Rio Preto

Rosário de Fátima

Santa Luzia

Santa Rita de Cassia

São Diogo I e II

São Francisco

São Geraldo

São João

São Patrício

São Pedro

Serra dourada I, II e III

Serramar

Solar de Anchieta

Taquara I e II

Tims

Valparaíso

Vila Nova de Colares

Vila Tongo

Vitória

Aeroporto

Antônio Honório

Boa Vista

Boa Vista

Goiabeiras

Jabour

Jardim Camburi

Jardim da Penha

Maria Ortiz

Mata da Praia

Morada de Camburi

Pontal de Camburi

República

Segurança do Lar

Solon Borges

Terça-feira (22)

Das 8 às 18 horas

Cariacica

Nova Rosa da Penha

Padre Mathias

Porto de Santana

Porto Novo

Presidente Médici

Vila Cajueiro

Presidente Kennedy

Parte do bairro Centro, nas ruas Antônio Rodrigues, Valdeína da Conceição Silva, Izequiel Batista da Silva e Projeta

Serra

Cidade Pomar

Eldorado

Nova Carapina I e II

Quarta-feira (23)

Das 8 às 17 horas

Cariacica

Campo Grande

São Conrado

Vera Cruz

Quinta-feira (24)

Das 8 às 12 horas

Vitória

Conquista