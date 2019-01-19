Veja como serão os ônibus do Transcol com ar-condicionado

A Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas (Setop) dodivulgou nesta sexta-feira (18) uma montagem para mostrar como serão os veículos do Transcol que terão ar-condicionado. O anúncio da nova frota foi feito pelo governadore a previsão é que, a partir de junho, 100 novos ônibus comecem a circular.

Casagrande frisou que, desde 2014, quando saiu do governo, não houve renovação da frota, mas que um dos planos de governo é a recuperação do sistema de transporte coletivo.

O governador reforçou que, neste ano, 100 ônibus serão renovados a partir de junho e que estes coletivos terão ar-condicionado. Os veículos serão inseridos nas linhas que ligam os terminais.

"Fazer a a aquisição dos ônibus demora um tempo, então a partir de junho e a cada mês serão em torno de 20 ônibus. Os 100 ônibus que serão renovados esse ano serão com ar-condicionado. É uma meta que nós temos, porque eu tenho certeza que essa é a maior exigência da sociedade capixaba, e até o final de 2022 nós teremos praticamente 600 ônibus que ligarão terminais, são as linhas troncais, todos esses ônibus serão com ar-condicionado", explicou.