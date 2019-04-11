Veja como receber as novidades da Festa da Penha no seu Whatsapp

Romaria dos homens Crédito: Monica Oliveira / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa

Durante a Festa da Penha 2019, que acontece entre os próximos dias 21 e 29 de abril, os internautas do Gazeta Online poderão ter um acesso mais rápido às informações.

A partir desta semana, vamos enviar para o seu WhatsApp, notícias e atualizações sobre a terceira maior festa religiosa do país. Para se inscrever e receber as informações, basta enviar a palavra “FÉ” e o seu nome para o número (27) 98135-8261.

Além das missas e confissões, estão previstas a Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres, Romaria dos Motociclistas, Procissão Marítima e shows. Tudo com a cobertura especial do Gazeta Online, da CBN Vitória (92,5 FM) e Jornal A Gazeta.