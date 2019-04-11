Veja como receber as novidades da Festa da Penha no seu Whatsapp

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Publicado em 11 de Abril de 2019 às 18:00

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

11 abr 2019 às 18:00
Romaria dos homens Crédito: Monica Oliveira / 11ª Procissão Fotográfica - Faesa
Durante a Festa da Penha 2019, que acontece entre os próximos dias 21 e 29 de abril, os internautas do Gazeta Online poderão ter um acesso mais rápido às informações.
A partir desta semana, vamos enviar para o seu WhatsApp, notícias e atualizações sobre a terceira maior festa religiosa do país. Para se inscrever e receber as informações, basta enviar a palavra “FÉ” e o seu nome para o número (27) 98135-8261.
>> CLIQUE E ENVIE "FÉ" + SEU NOME <<
Além das missas e confissões, estão previstas a Romaria dos Homens, Romaria das Mulheres, Romaria dos Motociclistas, Procissão Marítima e shows. Tudo com a cobertura especial do Gazeta Online, da CBN Vitória (92,5 FM) e Jornal A Gazeta.
Veja fotos de edições anteriores da Festa da Penha:

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