Veja as dicas para reforçar os estudos a seis semanas para o Enem

Alunos da Escola Clóvis Borges Miguel se preparam para a prova do Enem, atentos às redes sociais do Inep para "captar" possíveis temas da Redaçã Crédito: Sullivan Silva

A seis semanas da aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para os dias 4 e 11 de novembro, chegou a hora de intensificar os estudos. Para isso há diversas estratégias: realizar a maior quantidade de exercícios das edições anteriores da prova para fixar o que aprendeu, ver vídeoaulas na internet e até participar de aulões e simulados.

Na reta final a dica de professores dos cursinhos é unânime: de planejamento de tempo e a realização de atividade físicas para aliviar a tensão e a ansiedade. Para quem estuda desde o início do ano, a orientação é não perder o foco.

O aluno que ainda faz algum curso tem que chegar em casa e revisar as matérias das aulas. Isso faz parte do aprendizado normal. E o outro período ele deve tirar para a revisão, salienta o diretor do UP James Scandian. Ainda segundo James, na hora da revisão o aluno não precisa realizar novos exercícios, apenas estudar as questões já resolvidas por ele considerando o peso de que cada área do conhecimento terá para o curso que vai se inscrever.

No horário de revisão ele tem que considerar dois aspectos: aquilo que tem mais peso na prova de acordo com o curso que ele tem interesse, e o outro é considerar os tópicos que ele tem mais dificuldade, afirma James.

A estudante Júlia Candeia Lima, 17, é aluna do terceiro ano do ensino médio, e segue esse planejamento. Com a nota do Enem ela vai concorrer às vagas do curso de Letras da Ufes e, por isso, revisa mais os conteúdos da área de Humanas como Português, Literatura e Redação.

Vinícius Marlon de freitas, 17, está atento à revisão das disciplinas das áreas de Exatas, mas não deixa as outras de lado. Estou focando mais na área de Linguagens para conseguir média maior, porque mesmo elas não tendo um peso muito forte para o curso que quero, elas vão me ajudar no critério de desempate, avalia o estudante que quer uma vaga em Matemática.

Ainda segundo os professores, a revisão dos conteúdos é essencial para praticar a interpretação das questões que são apresentadas de forma contextualizada na prova. E a dica é verificar os exercícios resolvidos e comentados em sites e vídeos no Youtube.

Rever essas questões faz com que o aluno entenda o modelo da prova, como ela é elaborada, todo o sistema de texto-base e pergunta. Também vale o foco nos assuntos recorrentes que não vão faltar, destaca o professor de química e youtuber, Guilherme Vargas.

A estudante Luísa Abelha, 16, quer cursar Fisioterapia e recomenda a estratégia para quem reservou as últimas semanas para estudar. Geralmente faço alguns simulados das provas anteriores e o que eu mais tenho dúvida procuro ver uma vídeoaula a respeito da matéria para ter mais conhecimento, disse.

Outra dica dos professores é participar de aulões de revisão que serão oferecidos por cursinhos pré-vestibular. Há opções pagas e gratuitas. A Sedu também irá oferecer aulões em diversas escolas do Estado.

TREINO E ATENÇÃO AOS TEMAS PARA SE DAR BEM NA REDAÇÃO

Além das 180 questões de múltipla escolha divididas em quatro áreas do conhecimento  Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Ciências da Natureza e Matemática  um dos pontos altos do Enem é a Redação. Nela, o candidato tem que escrever um texto dissertativo, de forma contextualizada e de acordo com o tema proposto.

A Redação tem peso grande nos processos seletivos para o ensino superior. É fundamental treinar a prática da escrita e ficar atento aos diversos assuntos debatidos na sociedade.

A dica dos estudantes do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Clóvis Borges Miguel, em Serra-Sede, é de acompanhar e rever os assuntos postados nas redes sociais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep)

Eles (Inep) dão muitas dicas do que pode cair. Ano passado falaram que seria o primeiro Enem em libras que a prova se tornaria mais acessível para pessoas com deficiência auditiva. No final, o tema foi sobre a inclusão dos surdos no sistema educacional, relembra o aluno Vitor Gabriel da Vitória Ferreira, de 18 anos.

Com base no que viram nas redes sociais este ano, os estudantes desconfiam que o tema da redação seja preconceito linguístico. O Inep está reforçando isso. Eles postam várias tirinhas com algumas gírias de alguns estados e reforçam essa ideia do preconceito pela forma que a pessoa fala, pontua o estudante Vinícius Marlon de Freitas, de 17 anos.

Preparação

Para a professora de redação do UP de Vitória Ana Paula Gomes de Oliveira, o aluno tem que estar preparado e ter um repertório cultural amplo. A dica na fase final é praticar a escrita da estrutura textual, dissertação argumentativa, exposição de opiniões e propostas de soluções dos problemas apresentados no tema.

A Redação é resultado da somatória de conteúdo que o aluno aprendeu no ensino médio, com o domínio da norma culta da Língua Portuguesa, domínio do tema e diálogo com outras áreas do conhecimento, além de coerência e coesão, explicou a professora Ana Paula.