Vans vão deslocar pacientes entre postos de saúde na Serra

Pacientes chegam em busca de atendimento na UPA de Carapina, na Serra Crédito: Marcelo Prest

Para tentar contornar o problema da superlotação nas Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) do município, a prefeitura da Serra vai usar vans para deslocar pacientes até outros postos. A estratégia será adotada nos dias 29 e 30 de abril, segunda e terça-feiras da próxima semana que são, respectivamente, feriado e ponto facultativo. A intenção é avaliar a medida nesse período para saber se poderá ser aplicada em outros momentos.

O subsecretário municipal de Saúde, Aldo Lugão, disse que três unidades ficarão abertas nesses dias – Jacaraípe, Serra Dourada e Serra-Sede – para atender demanda espontânea e também para receber os pacientes deslocados por vans das UPAs que eventualmente estejam lotadas.

“Nas unidades não haverá agendamento prévio. Mas elas vão estar de portas abertas para quem chegar e também para receber pacientes nas vans. É um sistema para desafogar as UPAs, com um médico específico nessas unidades estratégicas. Os pacientes vão ser classificados pela triagem e encaminhados”, explica.

No planejamento do município, há ainda a previsão de aumentar o número de médicos nos PAs. A convocação de profissionais já foi feita. “Reconhecemos que a situação não está fácil e enfrentamos uma superlotação, mas vamos adotar medidas imediatas e também a médio e longo prazo para resolver o problema”, acrescenta Lugão.

A Prefeitura de Vitória também fez uma convocação na última semana para ampliar o quadro de profissionais de saúde na rede. A secretária da Saúde, Cátia Lisboa, atribui o aumento de demanda nos PAs como algo específico do período pois, com a chegada do outono, há mais ocorrências de problemas respiratórios.

Mesmo assim, ela diz que o índice de satisfação de usuários, com base em pesquisa, é de 7,87. “Se alguma avaliação não é satisfatória, buscamos o cerne do problema para resolver”, frisa.

A Secretaria de Saúde de Vila Velha informou, por meio da assessoria, que serão contratados mais médicos para o PA da Glória. Número de profissionais, data de contratação e período de trabalho serão definidos hoje pela Organização Social (OS) que é responsável pela gestão da unidade.

Contratação também é opção para Cariacica, onde a remuneração do médico no PA do Trevo pode chegar a R$ 9,4 mil, segundo a subsecretária Fabrícia Forza.

MÉDICOS CUBANOS NÃO PODEM ATUAR NOS PAs

Enquanto as unidades de Pronto-Atendimento estão lotadas ou pela falta de médicos ou por esses profissionais não cumprirem a carga horária, os médicos cubanos que decidiram ficar no Espírito Santo não podem exercer a profissão e estão vivendo em péssimas condições, com a ajuda de amigos.

Cerca de 50 cubanos vivem nessa situação porque não podem atuar sem o Revalida, exame feito tanto por estrangeiros formados em Medicina fora do Brasil quanto por brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão em sua terra natal.

Cuba decidiu sair do programa Mais Médicos em novembro do ano passado por desacordo com condições impostas pelo presidente Jair Bolsonaro. O país caribenho enviava profissionais para atuar no SUS desde 2013, quando o governo da então presidente Dilma Rousseff criou o programa para atender regiões carentes sem cobertura médica.

O Ministério da Saúde informou, por meio de nota, que ainda estuda uma medida para contemplar os médicos cubanos que ficaram no Brasil. Os profissionais só podiam atuar no Mais Médicos por meio de um Registro do Ministério da Saúde (RMS) que permite a atuação exclusiva no âmbito da Atenção Básica, apenas em unidades básicas de saúde dos municípios escolhidos.

“Os médicos cubanos fora do Programa Mais Médicos precisam ter o diploma revalidado e, assim, exercer a atividade médica em qualquer localidade do país, de acordo com a sua respectiva formação e especialização.” Por sua vez, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais informou que ainda não há prazo para a nova edição do exame. “Não há ainda o cronograma para a próxima edição do Revalida”, disse em nota.

VEJA SITUAÇÃO DE CADA CIDADE

CARIACICA

30 mil atendimentos por mês nos três PAs; o PA do Trevo concentra 76% da demanda. São 57 clínicos e 28 pediatras; a remuneração pode chegar a R$ 9,4 mil por 20 horas semanais.

Problemas

Falta de médicos: profissionais não cumprem escala, e número é menor do que a demanda; aumento de demanda por problemas respiratórios; procura de atendimento que poderia ser feito em postos.

Soluções

Contratação de médicos

SERRA

30,5 mil atendimentos mensais nas duas UPAs. Funcionam com sete clínicos e cinco pediatras durante o dia. Remuneração chega a R$ 6 mil por 24 horas semanais.

Problemas

Aumento da demanda de pacientes com dengue; menos médicos do que a demanda; alta procura por atendimento que poderia ser feito em postos.

Soluções

Utilização de vans para transporte de pacientes entre unidades;

contratação de médicos; abertura de nova UPA, em Castelândia.

VILA VELHA

26 mil atendimentos por mês nos dois PAs. Salário não informado.

Problemas

Superlotação no PA da Glória. Proibição de comida na recepção.

Soluções

Contratação de médicos

VITÓRIA

Cerca de 24 mil atendimentos mensais nos dois PAs; São Pedro tem 41 clínicos, dois cirurgiões; Praia do Suá tem sete cirurgiões e 44 clínicos. Ambos têm 17 pediatras, cada. Salário pode chegar a R$ 6,4 mil por 100 horas ao mês.

Problemas

Aumento da demanda nos PAs em razão de problemas respiratórios

Soluções