Valor alto na conta de energia motiva ato no Centro de Vitória

Manifestantes protestam contra o consumo e aumento das tarifas nas contas de energia elétrica no Centro de Vitória. Crédito: Anderson Salles

Manifestantes insatisfeitos com os valores cobrados nas contas de energia realizaram um ato em frente à unidade da EDP no Centro de Vitória , na tarde desta quinta-feira (28). O protesto aconteceu de forma pacífica, com usado de faixas e cartazes, e não interferiu no trânsito da região.

Reclamações sobre altos preços nas contas foram registrados também em outras cidades do Estado e o Procons de Vitória e Guarapari , junto com a Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa , criaram um grupo para investigar o aumento de preço nas contas de luz e esclarecer os motivos aos capixabas. A análise levará em consideração a alteração da temperatura no Estado no decorrer do anos.

Acionada pela reportagem, a EDP informou que não houve aumento das tarifas e explicou que o calor, decorrente das altas temperaturas que atingem o Espírito Santo nos últimos meses, provoca o crescimento do consumo de energia. Nesse período, é normal o uso constante de ar-condicionado, ventilador, geladeira, máquina de lavar roupa, entre outros.

"No mês de dezembro de 2018, quando comparado com dezembro de 2017, o sistema da concessionária registrou um aumento de 82 GWh, que corresponde ao abastecimento do município de Vila Velha por um mês", disse.

Entretanto, o elevado consumo de energia não é o único responsável pelo aumento do preço das contas de luz. A EDP afirmou ainda que instalações elétricas internas com fios emendados ou desencapados causam "fuga de energia" e eletrodomésticos em mau estado de conservação também podem pesar no bolso.