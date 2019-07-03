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Ferrovia Vitória-Minas

Vale vai retomar circulação de trem de passageiros após manifestações

Serviço foi suspenso nesta quarta-feira (3) por conta do protesto realizado pelos pescadores membros do grupo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB)
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 jul 2019 às 19:35

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 19:35

Trem da Estrada de Ferro Vitória-Minas Crédito: Agência Vale/Arquivo
O funcionamento do trem de passageiros da Vale, que faz o trajeto Vitória x Minas Gerais, será retomado nesta quinta-feira (4). O serviço foi suspenso nesta quarta-feira (3) por conta do protesto realizado pelos pescadores membros do grupo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
Vale vai retomar circulação de trem de passageiros após manifestações
A manifestação acabou após 24 horas de protesto na manhã desta quarta-feira (3), na vila de Mariz Ortiz, em Colatina. Os pescadores e moradores foram impactados pela lama de rejeitos de minério no Rio Doce e reclamavam que muitos deles ainda não tinham recebido as indenizações da Fundação Renova.
Com faixas, pescadores chegaram a fechar a ferrovia em alguns momentos Crédito: Internauta
Em nota, a mineradora relatou que "reitera o seu compromisso com a segurança dos passageiros, das suas operações e das comunidades nas quais está presente". Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000.

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