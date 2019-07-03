O funcionamento do trem de passageiros da Vale, que faz o trajeto Vitória x Minas Gerais, será retomado nesta quinta-feira (4). O serviço foi suspenso nesta quarta-feira (3) por conta do protesto realizado pelos pescadores membros do grupo Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB).
Vale vai retomar circulação de trem de passageiros após manifestações
A manifestação acabou após 24 horas de protesto na manhã desta quarta-feira (3), na vila de Mariz Ortiz, em Colatina. Os pescadores e moradores foram impactados pela lama de rejeitos de minério no Rio Doce e reclamavam que muitos deles ainda não tinham recebido as indenizações da Fundação Renova.
Em nota, a mineradora relatou que "reitera o seu compromisso com a segurança dos passageiros, das suas operações e das comunidades nas quais está presente". Mais informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000.