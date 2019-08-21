Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Proteção

Vacinação contra sarampo em bebês agora em todo o ES

De seis a 11 meses, a vacina funciona como uma proteção adicional contra a doença. As crianças são mais suscetíveis à forma mais grave da infecção

Publicado em 21 de Agosto de 2019 às 15:28

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

21 ago 2019 às 15:28
O Estado ampliou a vacinação contra sarampo para todos os bebês de seis a 11 meses Crédito: Reprodução/Shutterstock
Todas as crianças de idade entre seis e 11 meses poderão ser vacinadas contra o sarampo no Espírito Santo a partir desta quinta-feira (22). A ampliação da faixa etária de cobertura, que antes estava limitada à Grande Vitória em razão do caso confirmado em Cariacica, agora vai beneficiar a todos os bebês no Estado depois de surgirem mais casos suspeitos.
> Sarampo: vacina, sintomas e tratamento. Tudo o que você precisa saber
A vacinação dos bebês será possível devido ao reforço no número de doses que o Ministério da Saúde envia para o Estado. Já chegaram 22 mil vacinas, que estão sendo distribuídas para os municípios, e outras 20 mil são esperadas até o final do mês. 
Vacinação contra sarampo em bebês agora em todo o ES
De toda maneira, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta que a vacina aplicada nos bebês não substitui as que estão programadas no calendário de vacinação das crianças. Trata-se de uma proteção adicional. As doses obrigatórias devem ser dadas aos 12 e aos 15 meses para assegurar a imunização. A ampliação é uma estratégia para evitar um surto epidemiológico e também porque os pequenos são mais suscetíveis à forma mais grave da doença. 
Pessoas de um a 29 anos devem se certificar de que receberam a tríplice viral - vacina que protege contra o sarampo e também contra rubéola e caxumba - duas vezes. Dos 30 aos 49 anos, basta apenas uma dose. Quem não está com a carteira de vacinação em dia, deve procurar uma unidade de saúde e regularizar a situação. 
> Por que algumas doenças já erradicadas estão voltando?
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados