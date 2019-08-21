Vacinação contra sarampo em bebês agora em todo o ES

Pessoas de um a 29 anos devem se certificar de que receberam a tríplice viral - vacina que protege contra o sarampo e também contra rubéola e caxumba - duas vezes. Dos 30 aos 49 anos, basta apenas uma dose. Quem não está com a carteira de vacinação em dia, deve procurar uma unidade de saúde e regularizar a situação.