UVV divulga lista de aprovados da 1ª fase do Vestibular de Medicina

A Universidade de Vila Velha (UVV) divulgou nesta quarta-feira (17) a lista com os aprovados da 1ª fase do Vestibular de Medicina. A 2ª fase será realizada no próximo domingo (21), às 14h30. No mesmo dia também acontecerá a etapa única do vestibular para os demais cursos da instituição.
CONFIRA A LISTA DE APROVADOS
CURSO: UVV - CBVII - Medicina - Diurno Integral
CLASSIF Nº INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO
1 35782048358 GABRIEL GONCALVES SANTIAGO LIMA
2 35782038922 KARYUS EDUARDO DA SILVA DUAILIBE
3 35782042798 JOAO PEDRO FEU SOARES
4 35782045688 FELIPE SOUZA DA SILVA
5 35782036899 BRUNO SALIBA HELMER
6 35782042095 PEDRO CASTRO AREIAS
7 35782040420 BRUNO BORGES ZANONI
8 35782046715 IAN GONCALVES AMARAL
9 35782048960 LUCIANO FERREIRA NUNES JUNIOR
10 35782042457 LUCAS SANTOS ALVES
11 35782037266 FELIPE DE CASTRO PIMENTEL
12 35782037134 MAYONE SANTOS ABDONOR VIANA
13 35782036637 VICTOR NORBIM DE OLIVEIRA
14 35782047631 AMANDA AGUIAR TONON
15 35782041410 VICTOR HUGO VALENCA BOMFIM
16 35782039612 DAVI DE SOUZA CATABRIGA
17 35782047585 DAVI BARCELLOS RIBEIRO
18 35782045685 FILIPE BOTTO CRISPIM SILVA
19 35782048861 GABRIEL CARVALHO DE MELO
20 35782037217 ISABELLA AVILA NASCIMENTO
21 35782046076 JOAO VITOR COSTA PINHEIRO
22 35782037198 IGOR CAETANO VALOTTO
23 35782036971 SAMUEL SCHINEIDER BUCHER
24 35782042060 DANIEL HENRIQUE KAWATAKE DE SOUZA
25 35782045446 ALBERTO SANTOS ALMAGRO
26 35782047464 BRUNA ALVARENGA DO COUTO
27 35782037133 MARIA LUIZA SANT'ANNA MARCHINI
28 35782046540 GABRIELA BRAVIM DE ARAUJO
29 35782038267 IDELSON GADIOLI DOS SANTOS FILHO
30 35782048181 CAROLINE PAIVA FARIAS
31 35782048440 PEDRO HENRIQUE COMERIO SILVA
32 35782044990 RAYANE CREMASCO MARTINS
33 35782047574 IZABELLA SAVERGNINI DEPRA
34 35782046767 JOAO PEDRO GONCALVES LENZI
35 35782037270 RAFAEL ADRELLE ELLER GADIOLI
36 35782042557 LIVIA SCHULTZ CORCINO FREITAS
37 35782047243 JANAINA RODRIGUES BARBOSA
38 35782040256 HENRIQUE RAMOS MARCARINI
39 35782044453 FELIPE DE OLIVEIRA BREDER
40 35782042763 LUCAS ZON ANDRADE DE ASSIS
41 35782036535 OLAVO MAINENTI RONCHI
42 35782047820 MEYLI PASSARELA TRANHAGO
43 35782043202 VICTOR STAUFFER DUARTE
44 35782037005 BRUNA BOLZANI RIBEIRO
45 35782037338 ANA CLARA SANTOS ALMEIDA
46 35782045931 JULIA SIQUARA AZEVEDO
47 35782041046 ANDRE CUNHA BOASQUEVISQUE
48 35782042737 LUISA GADIOLI CELANTE
49 35782045803 BENJAMIM GONCALVES DE CARVALHO
50 35782038937 NATHALIA PERINI ZAMPROGNO
51 35782042738 JULIA STEIN SALEME
52 35782042210 STENIO DE OLIVEIRA RAMALDES FAFA BORGES
53 35782042835 PEDRO HENRIQUE FERREREIS MACEDO
54 35782045919 ISABELLA BUFFON PUPPIN
55 35782040999 MILENA SILVA ARAUJO
56 35782037357 PIETRA SARDINHA SILVESTRE MOUSINHO
57 35782036764 LETICIA WETLER DO NASCIMENTO
58 35782043005 ALEXANDER RENE FERREIRA SANTOS
59 35782049388 FERNANDA SCHEIFFER
60 35782038345 FELIPE ZANOTTI DUCCINI
61 35782037000 LUCAS BONNA COSTA
62 35782040236 BRUNA ARANHA HENRIQUE
63 35782048336 AGNES SILVA CAMPOS
64 35782037145 BRENDA GABRIEL DE MELO
65 35782039415 LUCAS HERZOG DOS SANTOS
66 35782043767 RAFAEL ALMEIDA SANTOS DA SILVA
67 35782040687 VICTOR GAIGHER ONOFRE SOUZA
68 35782043183 TIAGO STANCIOLI TONOLI
69 35782048262 KAROLINE DE OLIVEIRA E SOUSA
70 35782040863 DEBORA RODRIGUES MARTINS
71 35782038312 FLAVIA SANTOS DE CAMPOS FERNANDES
72 35782036645 VICTORIA KELBERT LIMA
73 35782039382 VINICIUS ROSSI PASSAMAI
74 35782049276 GUSTAVO ALBERTO BRISKE KLUG
75 35782040539 MILENA MARINHO MALISEK SCHROTH
76 35782048494 JOAO VICTOR NONATO BARRETTO
77 35782037078 GUILHERME SUBTIL CARDOSO
78 35782042776 KAROLINE VERONES TAMANINI
79 35782037699 DILSON GOMES RIBEIRO JUNIOR
80 35782039163 ITALO DE MORAIS ALMEIDA
81 35782038316 LUCA COSTANZA CISARI
82 35782045143 NATHALIA GOMES VICTORIANO
83 35782042540 IZABELLA PEDRO DA ROCHA LANGA
84 35782040118 PEDRO LIMA DE MARTIN
85 35782037063 EDUARDO STELZER ALCURE SILVA
86 35782042976 RENAN SOUZA VIEIRA
87 35782038965 LUCAS LOBO DE QUEIROZ
88 35782039132 MARIA ISABEL DE CASTRO RUI
89 35782049169 MIGUEL CARVALHO CEZAR
90 35782039523 JOSÉ LUIS CISNEROS CHÁVEZ JUNIOR
91 35782039438 SHAIRA SALVADORA CUNHA BRITO
92 35782041120 MARIANA ANDRADE SOSSAI
93 35782044703 MARIA DAS GRACAS GALLETTI SEBA
94 35782040623 BARBARA FERREIRA ALVES BARROSO
95 35782040411 MARINA BERMUDES GRILLO
96 35782047092 SOFIA BOGEA FIUZA
97 35782042872 CASSIO ULIANA GONCALVES
98 35782046890 MANOELA TEIXEIRA LEAO MATOS
99 35782041829 MARTINA MENDES DE ANDRADE JACQUES
100 35782042028 JOAO ANTONIO SCHMITH BARCELLOS
101 35782042123 DANIEL ROJAS NASCIMENTO
102 35782045513 LUIZA ALVIM WERNER
103 35782043401 VICTOR EDAS CORTELETTI PEREIRA LOPES
104 35782040339 MARIANA DE SOUZA ZANDONADE
105 35782041982 NATHALIA FRINHANI BERNARDINELI
106 35782039187 GABRIEL GOMES SALES MACHADO
107 35782039349 LARA LOUREIRO SIMONASSI
108 35782040827 JULIA AMARAL SOARES PACHECO
109 35782041528 LEONARDO FAVARO PEREIRA
110 35782039408 LETICIA BERCAM SCULTORI
111 35782047276 MIKAEL DEPIANTI MORAES
112 35782040531 HUMBERTO AVELLAR BEBBER
113 35782039750 MATHEUS RIBEIRO JORDAIM
114 35782048505 LARISSA REISEN NETTO
115 35782041345 VICTORIA TERRA MONJARDIM
116 35782042989 YASMIN BORGES SIMOES
117 35782038871 MARIANA DI PAULA ROCHA RODRIGUES
118 35782049071 BEATRIZ CHRIST RIZZO BICALHO
119 35782036628 TAMIRES PIANCA LOSS
120 35782041334 LUCAS BRUMATTI SETUBAL
121 35782047153 JOAO VITOR SANTOS DA SILVA
122 35782046416 EMILLY CREMASCO MEDEIROS
123 35782048732 WILLIAM MELO DE LAET MARQUES RODRIGUES
124 35782044839 THAYNA MARTINS GOUVEIA
125 35782039453 CATHARINA MELLO BARRETO
126 35782044524 EDUARDO GALLON
127 35782044797 GABRIELA VITAL AFONSO
128 35782037939 ANA CAROLINA MARCARINI COCO
129 35782038183 RAFAEL FERRARI ALVES
130 35782044946 IVO GABRIEL RIBEIRO CARVALHO
131 35782039473 ISABELLA DAL COL PICININ
132 35782040077 LARISSA OLIVEIRA SIEPIERSKI
133 35782045424 LUCAS SARTER PAGUNG
134 35782045227 ALVARO SOUZA COZER
135 35782036647 PEDRO WAICHERT RAMOS
136 35782041312 BEATRIZ PERUCHI SILVEIRA
137 35782046885 GABRIEL RIEDEL LEMOS
138 35782037007 GUSTAVO LACERDA SANTOS
139 35782044060 SARAH FRASSON
140 35782041253 ISADORA CARDOZO BRAGATTO
141 35782041771 IGOR PEREIRA SILVA
142 35782044151 PAULA BINDA GOUVEA
143 35782043667 ROBERTA POSSATTI PALMEIRA
144 35782046264 RAFAELA GAVA SECCHIN
145 35782048049 CAIO AFFONSO SAMPAIO HERZOG DE AZEREDO
146 35782036534 ADRIANE VIANNA CARBONE
147 35782036779 JULIA ANDRADE RODRIGUES ALVES
148 35782042268 BRUNA BARBOSA MEYRELLES
149 35782045484 DANIEL LIMA DOS SANTOS FILHO
150 35782046185 ARTHUR SILVA SECCHIN
151 35782049256 BRENO LUCAS PAIXAO
152 35782043965 CINTIA CLOSS OLIVEIRA
153 35782046991 BRENNO LOVATI COLODETTI
154 35782047270 MARCELA BAYERL LOURENCINI
155 35782045171 CAIO GUZZO FARINA
156 35782037003 LAURA SILVA DE ASSIS
157 35782045114 PAULO HENRIQUE MARTINS CALIMAN BUFFON
158 35782043311 JOAO ZANON GOMES DE OLIVEIRA PENNA
159 35782039375 THALYNE KRETTLI SOUZA
160 35782043664 MIKAELLI ORLANDE GABRIEL
161 35782042509 VINICIUS LEMOS TRARBACH
162 35782041715 TAINA DE OLIVEIRA CALDEIRA
163 35782042044 MYLENA DALVI CALABREZ
164 35782041142 RAFAEL VIEIRA SOUZA DIAS
165 35782038553 LARA ORLETI SOUZA
166 35782040078 BERNARDO GOMES DOELINGER
167 35782041450 ARTHUR HENRIQUE LIMA DE SIQUEIRA
168 35782040861 PETRA SOFIA LOVO OLIVEIRA SAVIO
169 35782039674 MICHEL YAHN VAGO MURADI
170 35782040475 LARISSA GROBERIO BRAGA
171 35782040029 RUBENS SAVIO CANAL DE OLIVEIRA GUARNIER
172 35782036656 VICTOR HUGO RIBEIRO SIMOR
173 35782045460 ANA CAROLINA BORGES DE LIMA
174 35782043521 CAROLINE MAFFEI SPINASSE
175 35782045873 MATIAS LIMA FERREIRA COSTA
176 35782038076 LUCAS DE FARIA GOMES
177 35782045370 GABOR BELFI RAASCH COELHO
178 35782047567 AMANDA SAAR ALVES
179 35782042322 CAIO LUCAS FRANCO INOCENCIO
180 35782037368 GUILHERME MACHADO FAJARDO
181 35782039441 ANTONIO CEOLIN DE CASTRO ALVES
182 35782036590 DAVI RIZO SCANDIAN
183 35782048780 FELIPE MOREIRA DA SILVA
184 35782038627 LUIZA COSTA FABRIS
185 35782042331 LAZARA MORAU MARTINS DA ROCHA
186 35782042188 NILTON FERREIRA BESSA JUNIOR
187 35782049098 PEDRO FILIPE DIAS FREIRE
188 35782042645 YASMIN DORNELAS TEIXEIRA
189 35782042722 SARAH REIS LIMA
190 35782036770 GABRIEL TORRES REIS
191 35782038077 LUIZA NASCIMENTO NOGUEIRA
192 35782038387 LAILA CALIL SANTANA
193 35782048023 IZADORA DE CARVALHO GAIGHER
194 35782036602 MATHEUS COSTA ESPERIDON
195 35782036787 EDUARDO VARNIER DE FREITAS
196 35782038683 CELINA D'AVILA FELIPE
197 35782041760 LUIZA ROCHA VICENTE PEREIRA
198 35782046570 DEBORA BORGES MONTEIRO
199 35782040159 MATHEUS TORRES DE SOUZA CARDOSO
200 35782043810 THAYNA KLAWA CAU
201 35782039090 CAIO BACKER BONADIMAN MARINATO
202 35782040795 NATALIA GUIMARAES DE MELO
203 35782042654 ANA LUISA PIMENTA SUZANO
204 35782043155 JHON ERYKLIS VIANA SANTANA
205 35782046096 KELLY CAROLINE GONCALVES MONTEIRO GOMES
206 35782045841 ELISA MARIA VIEIRA DE ARAUJO
207 35782047105 HERMES GIURIZATTO NETO
208 35782045851 JORGE LUIZ RIZZO GERVAIS
209 35782038756 ANDRE FAES OLIVEIRA
210 35782041333 RENATA FIGUEIREDO DOS SANTOS
211 35782049424 JENUAN RIBEIRO BARBOSA BOURGUIGNON
212 35782043854 MARIA EDUARDA GOMES LEAO DE MATOS
213 35782037433 ROMERO BONACOSSA SOARES PINTO
214 35782048889 ANDRE SILVEIRA DA ROCHA
215 35782047438 RHAILA FERNANDES MIELKE
216 35782047986 CLARA BARROS DIETZE
217 35782042161 JORDANNA CASTIGLIONI EMMERICH
218 35782048945 REBECCA BACELLAR BARRETO DE SOUSA
219 35782047504 MILENA MARCIAL MALTA
220 35782036874 HELENA DE OLIVEIRA CONTAO
221 35782038969 GIOVANNA FERNANDES MARCELINO
222 35782039136 LEONARDO FABEM MOREIRA
223 35782047964 GABRIEL ALMEIDA MARANGONI
224 35782048786 MELANIE CANHOLATO GOLHEN
225 35782046274 MARIANNA FERREIRA SARZEDAS
226 35782043445 MILENA DE NAZARE LAMEIRA RAMOS
227 35782039985 LUANA FAVORETO ZANETTI
228 35782045033 EMELI ROCIO DE MOURA
229 35782037959 JOAO GABRIEL BASTOS MONTEIRO
230 35782039567 ANA CLARA BATISTA BARCELLOS
231 35782042236 CARLOS EDUARDO MARQUES RAGASSI
232 35782039068 JULIA BRAVIM MARINOT
233 35782046778 LARISSA AGUIAR BREMENKAMP
234 35782040126 JULIA GAGNO DE AVILA
235 35782048396 JORDANE SILVA GONZAGA
236 35782038070 CLARA HOLZ PONCIO
237 35782041128 CARLOS EDUARDO DE MELO PONZO PERES
238 35782045571 REBECA NASCIMENTO BURINI
239 35782039165 CLARA BREMENKAMP MURARI
240 35782041500 JESSYCA GRADICI DOS SANTOS
241 35782048406 LUIZA SANTOS BUSATTO
242 35782040962 MARINA BOECHAT MELADO
243 35782042504 LAIS HENRIQUES DA SILVA
244 35782047450 MARIO GIOVANNI MARTINI
245 35782040235 GUILHERME KIFFER MARINHO
246 35782049001 GIULIA ANTUNES CHIEPPE
247 35782042323 BRUNO SEIBERT PINHEIRO
248 35782037540 LUCAS PANDOLPHO FERREIRA
249 35782048819 LUCAS DE ASSIS LOUREIRO
250 35782036866 BEATRIZ CASTRO TORRES
251 35782041285 ANA CLARA VACCARI SANT'ANNA PONTES
252 35782047732 GLEISSON ENDRIL SARMENTO DIAS DE PAULA
253 35782038832 ALLANA RIBEIRO MARQUETTI
254 35782040058 JULIA CORREIA LEMOS
255 35782045021 LIZANDRA ZANETTI MIRANDA
256 35782036499 GABRIEL FILIPE DE OLIVEIRA SILVA
257 35782039072 ANTONIO VICTOR RODRIGUES DA SILVA
258 35782039706 RAFAEL MATOS DA VITORIA
259 35782036783 LUISA PIROLA SANTOS
260 35782042941 GUILHERME PEREIRA QUINTAES
261 35782036676 CAROLINE CANAL AVANCINI
262 35782042274 ELIZA FREITAS EVANGELISTA
263 35782047565 ALEXANDRE PEREIRA JUNIOR
264 35782038210 BIANCA DA COSTA SOARES
265 35782040306 CAMILA TELES RODRIGUES
266 35782037333 CATARINA BUBACH RIBEIRO ALVES
267 35782047147 MARIANA BITENCOURT LIMA DURANTE
268 35782038746 BIANCA MANSUR NONATO
269 35782048417 LUCAS SENNA DA SILVA
270 35782043898 JULIA SGALZER FERREIRA
271 35782049114 DANILLO DA SILVA PIRES
272 35782048799 LEANDRO FLEISCHMANN GAVA
273 35782046893 DANILO MACHADO DEORCE
274 35782040094 JULIA POSSA OLIVEIRA
275 35782041570 ISABELLA IZAITA POLESE PINTO
276 35782049205 ELOA BONOMO NEGRIS
277 35782046337 RAIZZA MONTANARI RODRIGUES
278 35782047200 BENJAMIN MARTINUZO FILETTI
279 35782042114 RODRIGO DEMIAN SILVA
280 35782044940 SARAH DE SOUZA OLIVEIRA
281 35782041727 BEATRIZ NICOLI FERREIRA
282 35782047266 AMANDA BOCHOU NASCIMENTO
283 35782046045 LUISA D AVILA CAMARGO
284 35782048055 PEDRO HENRIQUE EQUER PICOLI
285 35782048892 MARIA EDUARDA DALVI NICOLI
286 35782036864 LUCAS DAMASCENO DE CASTRO BARROS
287 35782043928 ANA JULIA CARDOSO CORONA
288 35782039805 WELLINGTON CARLOS CINDRA OLIVEIRA
289 35782040088 LOUISE VOLPINI LUSTOSA
290 35782041362 LARA BUNJES MOUSSALLEM
291 35782038083 EDUARDO LINCOLN DE SIQUEIRA ASSUNCAO
292 35782038501 JOAO VITTHOR RIBEIRO SILVA
293 35782042662 ALESSANDRA ROCHA LOIOLA
294 35782036744 JOSE ASAPH DEPS
295 35782039107 JOAO PEDRO QUEIROZ ZAMBELLI DE ALMEIDA
296 35782038379 ANA LUIZA RANGEL MORYAMA
297 35782049376 TELMA ROSSI CASTOR
298 35782048100 JOAO VITOR GONCALVES ANDRADE
299 35782042938 LUISE SCHWAN SOARES
300 35782047508 JORGE VINICIUS SIQUEIRA BONFIM
301 35782045438 GUILHERME VENTURA MOTA LOPES
302 35782039665 LUCAS MACHADO ROCHA CASTELLO
303 35782040122 RENATO ADNET COUTINHO NETO
304 35782041975 LETICIA PETRA DE MACEDO
305 35782036620 CHAFIA COUTINHO CHAMOUN MAMERI
306 35782044485 ESTER QUEIROZ GALAVOTTI
307 35782037997 PAULA MARCHINI PEREIRA
308 35782042852 ATILIO FREIRE DE ALMEIDA JUNIOR
309 35782042376 BEATRIZ BARBOSA DA SILVA
310 35782041193 JOAO VITOR SCHNEIDER DE MARTIN
311 35782042897 KAMILA CAMUZZI AGUIAR
312 35782048461 ERIKA CARVALHO ALMEIDA
313 35782042313 ANA CAROLINA COUTINHO ENGELHARDT BRAVIN
314 35782038596 MARCIO FABRICIO FALCAO DE PAULA FILHO
315 35782039873 GUILHERME HORTENCIO VINHA
316 35782039180 RUBIA DE OLIVEIRA LIMA
317 35782046788 CAROLINA SIQUEIRA SOUZA
318 35782042630 HELOISA BRAGA DE FREITAS
319 35782045578 HARIZY HALLANA MORAES BARBOSA
320 35782036591 GIULIA CAILLAUX BACELAR DE CASTRO
321 35782042444 PAULO HENRIQUE DUARTE MARTINS
322 35782042346 JULIA FRARE HUBNER
323 35782037660 RONALD CURTTES ACIPRESTE JUNIOR
324 35782037424 ANA JULIA VEIGA SEPULCHRO
325 35782036844 NATHALIA JACOB BORGES
326 35782044389 OTAVIO DE CARVALHO DIAS
327 35782047701 GUSTAV BARBOSA FALCAO
328 35782049353 LARISSA ALVES ROSA
329 35782044557 SABRINE SANTOS DELUNARDO
330 35782044050 MARIANA VILLAS BOAS DRUMOND
331 35782037886 RENATA BRAGA TINOCO
332 35782047777 MARIA FERNANDA BRITO BELATTO
333 35782037001 PAULO VICTOR FELINTO RODRIGUES
334 35782046605 MATHEUS BASTOS SCHWAB
335 35782044154 BEATRIZ CONTARINI PELUZZO MORAES
336 35782036941 LUCIVAN DE JESUS DOS SANTOS
337 35782040516 JULIA VIEIRA COPPO
338 35782039543 MARIA JULIA PASSAMANI REIS MOREIRA
339 35782042052 HUGO DE SOUZA MAGALHAES
340 35782039842 FRANTHESCO WIETCHESKY OLIVEIRA DA SILVA
341 35782036604 LETICIA COTTA CALDEIRA BRANT
342 35782037686 JHERLLEY ANTONIO BAZON MENDES
343 35782049575 JOAO PEDRO DE CASTRO CARVALHO NOIA
344 35782045096 JOAO GABRIEL SIQUEIRA MENDES
345 35782042392 TULLIO DALGOBBO SAMORINI
346 35782040487 JULIA SURRAGE DA MATTA
347 35782043388 ANA LIDIA CLAUDIO COELHO BARBOZA
348 35782042560 RODRIGO PARIS BENEVENUTO
349 35782039584 JOAO PEDRO ASSIS DE PAIVA
350 35782040267 ISABELLA GOMES NOVAES DE MENDONCA FONSECA
351 35782042410 MARCELLA TEIXEIRA SANTOS
352 35782039518 GABRIEL SILVA ARAUJO FREITAS
353 35782038152 BARBARA GUIMARAES OLIVEIRA
354 35782045219 LORRANA FERREIRA CALDAS CARVALHO
355 35782040582 FRANCIELE FLODOALDO
356 35782048564 LUISA BARROS BRAGA
357 35782046603 JOAO VICTOR CAETANO DA SILVA
358 35782038471 LARA CARDOSO COSTA
359 35782039292 RENATA VILELA DE ALMEIDA GOMES
360 35782043785 ARTHUR SANTOS GOTTARDI
361 35782044918 VICTORIA COFFLER PIUMBINI CASTRO
362 35782036545 HENRIQUE NUNES FORATTINI DE LIMA
363 35782040930 LARA ALIPRANDI ROCHA
364 35782042674 VINICIUS CYPRESTE SANTOS
365 35782048069 JORDANA NASCIMENTO ARCARI
366 35782049333 THIAGO CAPINI SANTOS
367 35782044960 BRUNA MARTINS RIBEIRO
368 35782048099 MARCELO AREZZI
369 35782042871 GABRIELA MONTEIRO SILVA
370 35782036631 VICTORIA CASEIRA ALTOE
371 35782042711 LARA FERRARI DALCUMUNE
372 35782036522 LETICIA STORCH RIBEIRO MOREIRA
373 35782048504 RAFAEL RANGEL PESSINI
374 35782046322 AMANDA ANDREATTA COTTA
375 35782047694 PEDRO LUCAS BREMENKAMP BALTAZAR
376 35782039481 BEATRIZ REBELLO OTTONI
377 35782039042 ISABELA SANTANA ARCANJO
378 35782038765 LUANA DE MELO SIMMER
379 35782040133 ROMILDA MARIANA SILVA DE OLIVEIRA
380 35782041077 NATALIA VICENTINI DAMASCENO
381 35782037962 RAPHAELA GOMES DE CARVALHO
382 35782039888 MARIA CAROLINA FITARONI DE MORAES
383 35782043060 ARYANE HELENA FREISLEBEN
384 35782040155 HEITOR MANOEL FRIZERA MARINS
385 35782039655 PAULA DIAS BUSSULAR
386 35782041160 VICTORIA LOSS PIZZANI
387 35782036809 ARTHUR BASSINI ALMEIDA
388 35782048909 ANA PAULA CAMPOS FAVARO
389 35782037148 LEONARDO BORTOLINI CHAMOUN
390 35782040367 CAMILA RODRIGUES KRETLI
391 35782039461 CECILIA ALBERTO GORL
392 35782037150 FRANCISCO PINHEIRO GOMES
393 35782036582 ANA SANTOS BERMUDES
394 35782040092 RAFAEL TEIXEIRA TAVARES
395 35782047651 ISAAC VIEIRA MACHADO JUNIOR
396 35782043411 JASMIN JANUTH VIEIRA
397 35782037239 BRUNA DE AVILA FERREIRA
398 35782037104 TIAGO PIOL BONINSENHA
399 35782038142 DARA HASTENREITER HUBNER
400 35782040414 MARINA BITTENCOURT NARCISO
401 35782037386 PEDRO HENRIQUE TEIXEIRA SILVA
402 35782039103 NATALIA PEREIRA BOZI
403 35782047691 VICTORIA PAGANI SAMORA SOUSA
404 35782042998 ALICE SALLES SIPOLATTI
405 35782037425 SABRINA COUTINHO VESCOVI
406 35782043567 GUSTAVO LOPES FERRAZ
407 35782038715 ALICE MORSCHBACHER ALMEIDA COSTA
408 35782040518 BEATRIZ SALOMAO PIANA
409 35782038044 ISABELA BERNARDINO FREIRE
410 35782039293 ISABELA TURINO LOUGON
411 35782041326 JULIA MALACARNE BARRETO
412 35782045184 DEVALCI HONORATO TAMANINI
413 35782040581 MARCOS GUILHERME BEDIM TRANCOSO
414 35782038287 MATEUS GONCALVES PRATA DOS REIS
415 35782037436 CAIO CESAR QUEIROZ NOGUEIRA
416 35782045729 LAIS BERTOLI GERASSI
417 35782036823 HENRIQUE SANTANNA ALMADA
418 35782046490 HENRIQUE NAVARRO LANCA
419 35782046232 BARBARA BONA LIBERATO
420 35782045382 LETICIA STARLING FERNANDES
421 35782037407 LIGIA BELARMINO MATTOS
422 35782042079 LARA COQUI MACHADO
423 35782042648 JOAO ANTONIO SILVEIRA PREST
424 35782039209 ESTER BRAZOLINO VALENTIM
425 35782049033 GUILHERME PITTELKOU USBERTI
426 35782037459 SABRINA DE SOUZA LANCA
427 35782041666 AMANDA CARDOSO
428 35782043165 MARIANA FREITAS DE PAULA PAIVA
429 35782037417 CAMILLA BARRERE VIEIRA
430 35782037899 JULIA NASCIMENTO SOUZA
431 35782040456 ANA CAROLINA CAVALHERI ZAMPERLINI
432 35782038203 MARIA EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA
433 35782040103 JULIA VITORIA BONELLI LOUREIRO
434 35782037382 MARIA EDUARDA CARVALHO NOGUEIRA DA GAMA
435 35782039634 GUSTAVO MAFFIOLETTI DALCUMUNE
436 35782037359 LISSA BRAVIM FORTES DA SILVA
437 35782039893 LEONARDO VINICIUS TOSTA SILVEIRA DE ANDRADE
438 35782039551 PAULO MIGUEL GOMES RUIZ
439 35782038635 MARIANA COELHO CARLETTE
440 35782036720 YASMIN VELTEN MAI
441 35782047332 PEDRO COSTA GROBBERIO PINHEIRO
442 35782036629 RUAN DE OLIVEIRA RIBEIRO
443 35782042694 DANIEL SOUZA DA SILVA
444 35782049246 ALBERTO MODENESI NETO
445 35782045154 NARA LARES KLUDASCH
446 35782041495 YASMIN BONATTO BONAPARTE
447 35782046192 LUÍSA DANTAS SILVEIRA
448 35782036593 ANA LAURA AGUIAR DE PAULA MIRANDA
449 35782039804 CAMILA MARIANELLI
450 35782040546 VICTORIA RODRIGUES SANTOS
451 35782036861 JULIA PEREATO FERNANDES
452 35782047553 GIOVANNA MELO ANTINOSSI
453 35782041967 VICTORIA DONATILIO BASTOS
454 35782038790 RAFAEL CONSTANTINO DE MELO
455 35782045271 MARCOS TORRES DE SOUZA CARDOSO
456 35782041608 LUCCAS LUIS DE LIMA TERRA
457 35782044543 IZA BASTOS CONTARATO
458 35782042986 CASSIANO RAMOS PERINI
459 35782036657 RENATA AREAS DE MACEDO
460 35782038836 PEDRO HENRIQUE CASTELAN DA SILVA
461 35782036757 AMANDA MIGUEL SANTOS
462 35782041014 HECTOR MATOS JALUL BRETZ
463 35782037907 KAYA DE ALMEIDA COSATE
464 35782041029 HAILA GALVAO BERTH
465 35782038081 STEPHANIE FREITAS ZANDOMENICO
466 35782042289 AMANDA RIBEIRO GONCALVES DE PAULA
467 35782036594 AMANDA MARTINEZ ALVES
468 35782043390 WILLIAM DONATELLI RUFFO
469 35782039781 JOAO PEDRO TASSINARE CARETTA
470 35782045290 GABRIEL RIBEIRO PEREIRA
471 35782037597 NIKHOLE OLIVEIRA
472 35782039571 ANA CAROLINA BATISTA BARCELLOS
473 35782037729 GABRIEL MELOTTI ALVARENGA
474 35782037557 LAISA PISSINATI CONSTANCIO
475 35782038459 LUIZA FUNDAO DE MELLO
476 35782041620 GIOVANNA PASSAMANI SIMOES SILVA
477 35782036632 LUIZA MONTOVANI DESTEFANE
478 35782037611 RENAN AZEVEDO GALVEAS LOUREIRO
479 35782039398 FELIPE BARBOSA MIOSSI
480 35782045689 PEDRO ALMEIDA CASOTTI SIMAO
481 35782042232 DOMINIQUE LENGRUBER SESQUIM
482 35782049415 LUANA SALLES DE SA
483 35782038348 ANA CLAUDIA SISTERNAS DOS SANTOS
484 35782046077 NATHALIA MACHADO KALLAS ARANTES
485 35782040747 VINICIUS CAMPOS DE REZENDE
486 35782036624 AMANDA CAMPELLO PEROVANO
487 35782043568 ELISA PEREIRA MEDINA
488 35782040750 HELENE DE OLIVEIRA GROUIOU
489 35782049496 FERNANDA ALBANI RODRIGUES
490 35782043534 MARIANA REGATTIERI POLTRONIERI
491 35782047214 VITORIA FEDESZEN MOZDZEN
492 35782049398 JUSSARA DE AZEVEDO PEREIRA
493 35782049554 MARIANA DE OLIVEIRA LIRO BRUNORIO
494 35782048603 ENDERSON DE SOUZA ULIANA
495 35782037807 ISABELA MORAES CALIMAN
496 35782036852 GUSTAVO SOUZA CANGUSSU
497 35782042374 CAROLINA MARIA DE OLIVEIRA GROBBERIO
498 35782043272 CARLOS DANIEL LUDUWIG RAIZER
499 35782037074 LUCAS AGUIAR PAVAN
500 35782042808 DEBORA QUALHANO TRIGO
501 35782038521 SARA NASCIMENTO DOS SANTOS
502 35782037372 ELENA PIUMBINI VIEIRA CAICEDO
503 35782037516 LUIZA SABADINI DE MORAES
504 35782036848 GERALDO ZANOTELLI NETO
505 35782046821 JULIA POMAROLI DIAS
506 35782047030 BARBARA BEATRIZ AMARAL RODRIGUES
507 35782043474 NADIA VARGAS BUENO SERPA
508 35782046627 MARIA EDUARDA ZULATO MARTINS
509 35782048182 VITOR DA SILVA GAZZINELLI
510 35782048265 SHAYENNE NOGUEIRA DOMINGUES
511 35782039319 JULIANA SANTOS NEVES PAIXAO
512 35782038618 MEL BERTAZO NICOLETTI
513 35782040653 SARA BATISTA HONORATO
514 35782042040 PAULA DE LASARI ANHOLETTI
515 35782039828 GIULIA BIZI OLIVEIRA
516 35782037353 FELIPE DE NADAI SILVA
517 35782036652 CAROLINA RIOS ANDREAO
518 35782043436 HELENA NAPOLI DA CUNHA
519 35782043067 AMANDA ANDRADE SOARES
520 35782042969 SARAH PREST SIQUARA VIEIRA
521 35782045414 LARA RODRIGUES GURTHER
522 35782046905 LIBERA QUEDEVEZ CAMATTA
523 35782045237 BRUNA RODRIGUES ARAUJO
524 35782039327 STHEFANE NASCIMENTO RIFOR
525 35782042634 PEDRO COSER ZANONI
526 35782039937 ESTEFANY DE PAULA PAIVA
527 35782046158 LEANDRO PETRONETTO LOUREIRO
528 35782036925 LUIZA TORIBIO PIMENTA
529 35782039459 BEATRIZ TIRADENTES PANI
530 35782040050 KALIANI ANGELO RAMOS
531 35782036788 JUDA LEITE DE SOUZA
532 35782036542 OTAVIO SOARES TOREZANI
533 35782044629 NATHALIA RODRIGUES CAVALCANTI DE CASTRO
534 35782038735 ANNA FLAVIA PICCIN HENRIQUES DE SOUZA
535 35782036920 CINDY SICYLIA DAMM SEPULVIDA
536 35782038786 GABRIEL DE CARVALHO SAMANIEGO
537 35782041925 ISABELLA OLIVEIRA BEZERRA
538 35782047337 CLARA AZEVEDO
539 35782044687 SOPHIA GALLETTI VIEIRA
540 35782042245 EMANUEL TESCH CAPEZZUTO
541 35782046375 EDUARDO MARTINS LANA FILHO
542 35782038742 STHEPHANY PEREIRA PEIXOTO
543 35782040802 AMANDA BONINSENHA DEL PUPO
544 35782047107 MATEUS FREITAS COUTO
545 35782043148 JOB NUNES DE ASSIS NETO
546 35782048807 FILIPE PEREIRA CARNEIRO PROCOPIO
547 35782038053 LIVIA FONTES DE SOUTO DOS SANTOS
CURSO: UVV - CBVII - Medicina - Diurno Integral
TREINEIROS ACIMA OU IGUAL À NOTA DE CORTE
CLASSIF Nº INSCRIÇÃO NOME CANDIDATO
1 35782049052 MAICON SAAR ALVES
2 35782049581 PAOLO GRIPP CARRENO
3 35782043499 MAIRA DE SOUZA CANAL
4 35782036722 CAIO COSTA FERNANDES
5 35782048779 ANA CAROLINA AMADO BRITTO
6 35782045694 LIS VICTORIA RAVANI CARVALHO
7 35782047884 PEDRO MOULIN PIMENTA
8 35782043375 IZABELA CHAVES VAICHERT DA SILVA
9 35782039707 RIAN OLIVEIRA DE BARROS CAMPOS
10 35782038280 YASMIN CARDOSO NOBREGA
11 35782046825 MARIANA FARIAS ROCHA
12 35782039540 SUELLEN ROSSETO MENDONCA
13 35782048854 CARLOS HENRIQUE FERNANDES NASSUR
14 35782046979 ISABELLA TANNURE SANCHES