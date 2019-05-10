Uma pessoa morre e outra fica ferida em acidente na ES 080, em Colatina

A colisão foi entre uma moto e um veículo S10 por volta das 20h40 desta quinta-feira (9) Crédito: Divulgação / Polícia Militar

Colatina, no Noroeste do Estado. Pai e filho viajavam em uma motocicleta pela rodovia quando uma Chevrolet S10 colidiu na traseira da moto. Os ocupantes foram lançados ao chão e a moto ficou presa na dianteira da caminhonete. Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente registrado no km 160 da ES 080, na zona rural de, nodo Estado. Pai e filho viajavam em uma motocicleta pela rodovia quando uma Chevrolet S10 colidiu na traseira da moto. Os ocupantes foram lançados ao chão e a moto ficou presa na dianteira da caminhonete.

A Polícia Militar foi acionada e, quando chegou ao local, uma das vítimas já estava sendo socorrida por um médico que passava pela rodovia na hora do acidente. As vítimas foram identificadas como Jeferson Castelan Coelho, de 22 anos e Adenilson Rodrigues Coelho, de 45 anos. Jeferson não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o pai dele foi levado para o Hospital Silvio Avidos.

O motorista da caminhonete contou à polícia que se deslocava de Colatina com destino a São Domingos do Norte quando, ao passar pelo local, não viu a motocicleta e acabou colidindo. Segundo ele, a moto estava com as luzes apagadas o que pode ter contribuído para o acidente. O condutor foi submetido ao teste de alcoolemia que deu negativo. O corpo de Jeferson Castelan foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o condutor do veículo foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina, onde prestou depoimento e foi liberado. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Infrações Penais Outras (Dipo) de Colatina.

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