Um em cada 4 motoristas dirige e usa celular no trânsito de Vitória

Motorista fala ao celular enquanto dirige: índice em Vitória de condutores que admitem usar aparelho é de 23% Crédito: Fernando Madeira

Uma a cada quatro pessoas, em Vitória , admite usar o celular enquanto dirige. A cidade está em quarto lugar no ranking de capitais com maior incidência dessa infração, cujo índice chegou a 23,7% entre os motoristas entrevistados pelo Ministério da Saúde de fevereiro a dezembro do ano passado.

Os dados, divulgados nesta segunda-feira (24), foram apurados por meio do Vigitel, uma pesquisa de monitoramento de fatores de risco e proteção à saúde que, nesta edição, ouviu mais de 52 mil pessoas pelo país. À frente de Vitória, apenas Belém (24,1%), Rio Branco e Cuiabá (24%).

Apesar do índice elevado, Édina de Almeida Poleto, diretora-técnica do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ressalta que não representa a realidade. "Embora gritante e assustador, o número de infratores é muito maior do que as pessoas admitem. Muitos condutores ainda insistem nesse tipo de comportamento, e dirigem enquanto falam ou manuseiam o celular, ignorando o risco envolvido", aponta.

Mesmo não tendo dados específicos do Espírito Santo, Édina conta que algumas pesquisas nacionais indicam o aumento nas ocorrências de atropelamento motivadas pelo uso de celular. No Estado, o número de atropelamentos também é crescente, segundo a diretora do Detran, e o órgão pretende cruzar informações para identificar se têm relação com a utilização do equipamento.

quatro pessoas morreram e cinco ficaram feridas em um acidente na BR 101, em Viana, em outubro de 2017, porque o caminhoneiro Wesley Mantovanelli usava o celular. "Nesse caso, ficou comprovada a utilização, mas quantos outros acidentes não acontecem pelo mesmo motivo? Muitas pessoas não têm noção que no trânsito o celular é um grande vilão, causador de mortes e de sequelas graves", ressalta. Édina diz que nem sempre é possível estabelecer o vínculo entre uma conduta e as consequências, como no episódio em que. "Nesse caso, ficou comprovada a utilização, mas quantos outros acidentes não acontecem pelo mesmo motivo? Muitas pessoas não têm noção que no trânsito o celular é um grande vilão, causador de mortes e de sequelas graves", ressalta.

A pesquisa do Ministério da Saúde ainda apontou que, no país, as pessoas com idades entre 25 e 34 anos (25%) e com maior escolaridade (26,1%), com 12 anos de estudos ou mais, são as que mais assumem que praticaram a infração. Os motoristas com nível superior também são os que mais recebem multa por excesso de velocidade e que dirigem após beber.

ANÁLISE

Risco alto de acidente

O uso de celular ao volante, segundo recente pesquisa, é a terceira maior causa de fatalidades no trânsito no Brasil. O uso de celular aumenta em 400% o risco de sofrer um acidente. Uma mensagem de texto pode até parecer inofensiva, mas desviar o olhar para respondê-la, a uma velocidade de 80 km/h, equivale a dirigir a extensão de um campo de futebol inteiro com os olhos fechados. A capacidade que possuímos de realizar várias tarefas ao mesmo tempo é limitada. Por mais que seja possível coordenar movimentos, quando o assunto envolve nossa atenção, isso se torna quase impossível. Dirigir com segurança exige total atenção. Ao utilizar o celular, a pessoa não só desvia o foco da visão e da audição como diminui a percepção de riscos. Sua atenção fica concentrada no aparelho, e o condutor pode causar uma colisão ou um atropelamento, com grandes chances de haver vítimas.”