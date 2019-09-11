Ufes está no ranking mundial das melhores universidades

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) entrou na lista do Times Higher Education (THE), um dos principais rankings universitários do mundo. A lista deste ano tem 46 universidades brasileiras, contra 35 do ano passado. A instituição capixaba não tinha obtido conceito na avaliação anterior. Agora, o Brasil passa de nono para o sétimo país com mais universidades nesta seleção, deixando para trás, por exemplo, Chile, Itália e Espanha.
As 11 novas instituições brasileiras, incluindo a Ufes, foram classificadas na faixa de mais de 1.001 - a classificação é feita em grupos a partir da posição 200. O ranking mundial é liderado pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e o nacional, pela Universidade de São Paulo (USP).
Na edição deste ano, foram avaliadas 1.396 universidades de 92 países pelo Times Higher Education, instituição britânica que produz uma das principais avaliações educacionais do mundo. Para este ranking, critérios como ensino, pesquisa e transferência de conhecimento são utilizados como indicadores de desempenho das universidades.
A vice-reitora da Ufes, Ethel Maciel, afirma que a entrada da instituição no ranking é motivo de comemoração e resultado de esforço conjunto da comunidade universitária. "É fruto do planejamento e investimento que foi feito, principalmente na melhoria da qualificação da graduação e da pós-graduação. Reconhecemos também o apoio da Fapes nas ações estratégicas da pesquisa na Ufes", ressalta Ethel, acrescentando que, em meio a tantos desafios pelos cortes na Educação, é uma excelente notícia.