Ufes convoca mais de mil inscritos em lista de espera

Mais deforam convocados pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para se manifestar até esta terça-feira (12) sobre interesse em ocupar uma vaga na instituição. Aprovados para o curso que concorreram, eles estavam em uma lista de espera porque não tinham obtido pontuação suficiente para a chamada regular, concluída na sexta-feira (8).

A pré-matrícula online é obrigatória, com a manifestação de interesse e envio de documentos, e ao final do procedimento o candidato deve imprimir o comprovante. Essa é uma das etapas da matrícula, que deverá ser confirmada, presencialmente, nas próximas quinta e sexta-feiras. Data, horário e local estão definidos por candidato na primeira convocação da lista de espera.