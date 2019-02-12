Ufes convoca mais de mil inscritos em lista de espera

Mais de 1,1 mil candidatos foram convocados pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) para se manifestar até esta terça-feira (12) sobre interesse em ocupar uma vaga na instituição. Aprovados para o curso que concorreram, eles estavam em uma lista de espera porque não tinham obtido pontuação suficiente para a chamada regular, concluída na sexta-feira (8).
A pré-matrícula online é obrigatória, com a manifestação de interesse e envio de documentos, e ao final do procedimento o candidato deve imprimir o comprovante. Essa é uma das etapas da matrícula, que deverá ser confirmada, presencialmente, nas próximas quinta e sexta-feiras. Data, horário e local estão definidos por candidato na primeira convocação da lista de espera.
"É importante destacar a necessidade de manifestação de interesse online porque muitos não sabiam que era obrigatório. Se os candidatos não fizerem, não conseguem realizar a matrícula presencial", ressaltou a professora Zenolia Figueiredo, pró-reitora de graduação da Ufes.
Além disso, segundo a professora, é indispensável preparar a documentação e também enviá-la online, pelo portal do Sisu ligado diretamente à universidade. "As pessoas que disputaram pelo sistema de cotas devem ter especial atenção aos documentos exigidos para não prejudicar a matrícula presencial. Na chamada regular, houve muitos equívocos, atrasando o processo", afirmou.
O número de vagas disponíveis para os candidatos da lista de espera, por curso, foi definido após a realização da matrícula presencial da chamada regular e resulta de eventuais desistências.