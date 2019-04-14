Turista mineiro morre afogado na Praia do Morro, em Guarapari

Corpo de Bombeiros tentou reanimar turista mineiro que se afogou na Praia do Morro, mas o rapaz não resistiu e morreu no local Crédito: Internauta/Gazeta Online

turista mineiro de 28 anos, identificado como Alisson, morreu afogado na Praia do Morro, em Guarapari, na tarde deste sábado (13). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o homem desapareceu no mar e foi resgatado por guarda-vidas, mas não resistiu. Umde 28 anos, identificado como Alisson, morreu afogado nao, em, na tarde deste sábado (13). De acordo com informações do, o homem desapareceu no mar e foi resgatado por guarda-vidas, mas não resistiu.

A ocorrência foi atendida pelos bombeiros por volta das 14h deste sábado, na Praia do Morro, após os militares terem sido acionados para um caso de afogamento. De acordo com informações da Prefeitura de Guarapari, Alisson, de 28 anos, é de Belo Horizonte e os amigos que acompanhavam o jovem ficaram muito abalados.

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Ainda segundo a prefeitura, antes do fato, o serviço de Salvamento Marítimo do Município havia chamado a atenção de Alisson e de outros rapazes que estavam com ele sobre o perigo das correntes de retorno.

Alisson teriam ignorado as orientações dos guarda-vidas e entrou ao mar depois de ter ingerido bebida alcoólica. Após alguns minutos, a vítima passou mal e acenou para os amigos que estavam na areia. Os salva vidas que estavam próximos viram a situação e foram para o mar ajudar o turista, porém o corpo afundou e foi encontrado depois de 10 minutos.

Samu, mas o homem não resistiu e morreu. A Perícia da Polícia Civil foi acionada para recolher o corpo que foi encaminhado ao UPA de Guarapari, deve seguir para o DML de Vitória. A equipe de resgate dos bombeiros foi acionada e realizou os procedimentos para tentar reanimar o rapaz, além de socorristas do, mas o homem não resistiu e morreu. A Perícia dafoi acionada para recolher o corpo que foi encaminhado ao UPA de Guarapari, deve seguir para o DML de Vitória.