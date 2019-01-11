Tripulante que morreu em navio no Porto de Vitória é chinês

O tripulante que morreu em um acidente no Porto de Vitória na tarde desta quinta-feira (10) era chinês. Yongan Zhang, de 41 anos, faleceu após cair no porão do navio, de acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).
Outro tripulante, Mengzhu Lai, de 43 anos, também chinês, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Meridional, em Cariacica. O estado de saúde dele é estável, de acordo com o hospital. O chinês está sendo avaliado pela equipe médica e não há previsão de alta.
O navio em que eles estavam, o DA TAI, atracou no berço 101 com bandeira de Hong Kong por volta das 12h para ser carregado com cobre.
Tripulante chinês morre e outro fica ferido em acidente dentro de navio atracado no Porto de Vitória
Ao Gazeta Online, um estivador contou que se preparava para trabalhar no navio, quando ouviu um barulho e viu uma movimentação de tripulantes na embarcação. "Eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Vi um homem morto no chão e um sentado, muito machucado", disse.
VÍDEO
VEJA FOTOS