Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Caiu no porão

Tripulante que morreu em navio no Porto de Vitória é chinês

Outro tripulante, o Mengzhu Lai, de 43 anos, também se machucou mas passa bem; ele foi encaminhado ao Hospital Meridional, em Cariacica

Publicado em 

10 jan 2019 às 21:27

Publicado em 10 de Janeiro de 2019 às 21:27

Acidente no Porto de Vitória mobiliza equipes de socorristas Crédito: Divulgação
O tripulante que morreu em um acidente no Porto de Vitória na tarde desta quinta-feira (10) era chinês. Yongan Zhang, de 41 anos, faleceu após cair no porão do navio, de acordo com a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa).
Outro tripulante, Mengzhu Lai, de 43 anos, também chinês, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Meridional, em Cariacica. O estado de saúde dele é estável, de acordo com o hospital. O chinês está sendo avaliado pela equipe médica e não há previsão de alta. 
> Tripulante morre em acidente em navio no Porto de Vitória
O navio em que eles estavam, o DA TAI, atracou no berço 101 com bandeira de Hong Kong por volta das 12h para ser carregado com cobre.
Tripulante chinês morre e outro fica ferido em acidente dentro de navio atracado no Porto de Vitória
Ao Gazeta Online, um estivador contou que se preparava para trabalhar no navio, quando ouviu um barulho e viu uma movimentação de tripulantes na embarcação. "Eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Vi um homem morto no chão e um sentado, muito machucado", disse.
VÍDEO
VEJA FOTOS

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente cbn reportagens espírito santo Porto de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
CPI do Crime Organizado rejeita relatório que pedia indiciamento de ministros do STF
Imagem de destaque
Marmita proteica: 8 receitas fáceis e nutritivas para o dia a dia
Imagem de destaque
Cachoeiro tem hotéis lotados e faz ajustes finais para show de Roberto Carlos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados