Tripulante morre em acidente em navio no Porto de Vitória

Acidente no Porto de Vitória na tarde desta quinta-feira Crédito: Internauta | Gazeta Online

Porto de Vitória na tarde desta quinta-feira (10), por volta das 16h30, mobilizou o Corpo de Bombeiros e ambulâncias para atendimento a tripulantes. Pelo menos um tripulante morreu ao cair no porão do navio, de acordo com a Codesa, e outra pessoa ficou ferida. Um acidente nona tarde desta quinta-feira (10), por volta das 16h30, mobilizou oe ambulâncias para atendimento a tripulantes. Pelo menos um tripulante morreu ao cair no porão do navio, de acordo com a Codesa, e outra pessoa ficou ferida.

O navio, DA TAI, atracou no berço 101 com bandeira de Hong Kong por volta das 12h para ser carregado com cobre.

Ao Gazeta Online, um estivador contou que se preparava para trabalhar no navio, quando ouviu o barulho e viu uma movimentação de tripulantes na embarcação. "Eu saí correndo para ver o que tinha acontecido. Vi um homem morto no chão e um sentado, muito machucado", disse.

Por meio de nota, a Companhia Docas do Espírito Santo (Codesa) lamentou o ocorrido e informou que dois tripulantes caíram dentro do porão do navio, logo após a chegada da embarcação. A nota ainda afirma que a operação de embarque de carga ainda não havia começado.

"Imediatamente, as equipes da Coordenação de Segurança do Trabalho e da Guarda Portuária deram início ao atendimento. Foram acionados a Polícia Federal e Capitania dos Portos. Seis ambulâncias e dois veículos do Corpo de Bombeiros deram apoio ao resgate. Infelizmente um tripulante veio a óbito. O outro passa bem", diz a nota da Codesa.

O Corpo de Bombeiros informou que, ao chegar o local, o óbito de uma das vítimas já havia sido constatado. O outro ferido foi resgatado, com estado de saúde estável, e atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele foi levado para o Hospital Meridional, em Cariacica.

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