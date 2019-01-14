Trechos da BR 101 serão interditados para construção de viadutos no ES

Trecho da BR 101, em Viana, administrado pela Eco101 Crédito: Fernando Madeira/Arquivo

BR 101 serão interditados a partir desta terça-feira (14) para a construção de quatro novos viadutos nos quilômetros 298 e 298,5, 302 e 305 em Viana. A previsão é de que as intervenções permaneçam na rodovia até o fim de 2019, prazo em que a Eco101, empresa que administra a rodovia, prevê a conclusão de todas as obras. Alguns trechos daserão interditados a partir desta terça-feira (14) para a construção de quatro novos viadutos nos quilômetros 298 e 298,5, 302 e 305 em. A previsão é de que as intervenções permaneçam na rodovia até o fim de 2019, prazo em que a, empresa que administra a rodovia, prevê a conclusão de todas as obras.

Guarapari, trecho onde serão duplicados 30 quilômetros da rodovia. Os viadutos vão demandar investimentos da ordem de R$ 55,9 milhões, sendo R$ 34,8 milhões para os viadutos do km 298 e 298,5, R$ 4,6 milhões para o viaduto do km 302 e R$ 16,5 milhões para o viaduto do km 305, este último inserido nas obras de duplicação de Viana a, trecho onde serão duplicados 30 quilômetros da rodovia.

Os primeiros dois viadutos serão construídos em trechos urbanos, próximos aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia; o terceiro fica próximo ao acesso do bairro Universal; o quarto viaduto fica no entroncamento da BR 101 com a BR 262, após o posto da Polícia Rodoviária Federal.

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Atualmente, os cruzamentos dos quilômetros 298 e 298,5 são realizados por meio de vias com semáforos, o que causa retenção no tráfego da região. Com a implantação dos viadutos, a concessionária diz que este cruzamento em nível será extinto. Este processo faz parte da readequação do sistema viário daquela região. Não haverá mudança no local dos cruzamentos existentes.

No quilômetro 302, será construído uma interseção em desnível para que os motoristas façam o retorno sobre a rodovia existente. Neste trecho específico, o trânsito não sofrerá alterações ou qualquer forma de desvio, apenas intervenções pontuais que não comprometerão o tráfego.

Espírito Santo, Rodrigo Rodrigues, as intervenções têm como principais objetivos proporcionar mais fluidez e segurança ao tráfego da rodovia. Além de benefícios proporcionados aos motoristas, as obras também trarão mais segurança para os pedestres que precisam atravessar a pista. De acordo com o gerente responsável pelas obras de duplicação da BR 101 no, Rodrigo Rodrigues, as intervenções têm como principais objetivos proporcionar mais fluidez e segurança ao tráfego da rodovia. Além de benefícios proporcionados aos motoristas, as obras também trarão mais segurança para os pedestres que precisam atravessar a pista.

“Estamos trabalhando para causar o menor impacto possível para os usuários da rodovia. Porém, sabemos que uma obra desta grandeza causará alguns transtornos no tráfego. Desta forma, toda a obra será sinalizada com dispositivos de segurança, como placas de sinalização e painéis com mensagens e orientações aos motoristas. Também estamos remanejando as travessias para pedestres”, explicou.

DUPLICAÇÃO

A construção do viaduto do quilômetro 305 faz parte da duplicação de 30 km da BR 101, entre Viana e Guarapari, obra que contará com cerca de R$ 115 milhões em investimentos. Deste total, R$ 16,5 milhões serão destinados à construção deste viaduto.

Neste trecho específico, a duplicação foi iniciada em maio de 2018 e contará com duas faixas para cada sentido, separadas por canteiro central ou por barreira de segurança de concreto. A Eco101 já iniciou a construção de outros dois viadutos no trecho Viana/Guarapari: um no distrito de Amarelos, próximo à rodovia ES 388; e outro no trevo de Guarapari.