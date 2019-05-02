Trecho da 101 fechado para detonação de rocha na manhã desta quinta

Divulgação/ Eco101 Crédito: Divulgação/ Eco101

A Eco101 programou mais uma detonação de rocha no km 306,8 em Viana. A operação, que faz parte das obras de duplicação, está prevista para acontecer às 11h desta quinta-feira (02), e a BR-101 ficará totalmente interditada por cerca de uma hora e 30 minutos. O trecho fica entre o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o posto de combustíveis 13 de maio II.

De acordo com a Gerência de Engenharia da concessionária, a interdição total da rodovia é necessária para garantir a segurança de todos e, após a autorização do blaster (profissional habilitado para realizar a detonação) e limpeza das pistas, o tráfego será liberado. Durante a operação, estarão à disposição para limpeza todos os equipamentos necessários para agilizar a liberação da pista.

Nesse mesmo local, já foram realizados outros três detonações. Segundo a Gerência de Engenharia, a operação é executada em etapas a fim de minimizar os impactos no tráfego da rodovia, tendo em vista o grande volume de rocha que é movimentado durante as detonações. Em maio, estão previstos mais três desmontes, que serão informados previamente.

A Eco101 pede que os usuários redobrem a atenção e respeitem a sinalização no trecho no momento da detonação da rocha nesta manhã.

Duplicação Viana x Guarapari

As obras de ampliação da rodovia entre Viana e Guarapari tiveram início em maio de 2018 e têm previsão de conclusão em dezembro de 2019. Com 30 quilômetros de extensão, todo o trecho contará com duas faixas de rolamento para cada sentido, separadas por canteiro central ou barreira de segurança de concreto.

Em Viana, estão em andamento as construções de quatro viadutos (km 298 e km 298,5 - próximos aos bairros Marcílio de Noronha e Vila Bethânia; km 302 – na altura do bairro Universal; e km 305 – localizado no entroncamento da BR-101 com a BR- 262, após o posto da Polícia Rodoviária Federal). Em Guarapari, são dois viadutos com obras em andamento, um no km 321, em Amarelos, e outro no km 335, na altura do trevo.