Trânsito na Rodovia do Contorno muda para construção de passarela

A Rodovia do Contorno, em Cariacica, sofrerá mudanças no trânsito a partir das 21h desta quinta-feira (04). A medida é necessária para a implantação da estrutura que dará origem à uma passarela no quilômetro 286,1 da BR 101, próximo ao bairro Nova Rosa da Penha. O serviço será divido em duas fases e está previsto para terminar na manhã de sexta-feira (05).
Já na segunda fase, o trecho será totalmente interditado, por aproximadamente duas horas, para levantar a estrutura e encaixar nos pilares.
Em casos de chuva e ventos fortes, a operação poderá ser cancelada e reprogramada. A concessionária orienta que os motoristas sigam com atenção pelo local.
A OBRA
A obra prevê a construção de oito passarelas de pedestres ao longo da Rodovia do Contorno - Nova Carapina, Nova Rosa da Penha, Vila Capixaba, Flexal, Bubu, Vila Independência e Mucuri. Estima-se que as estruturas estejam prontas em até 120 dias.