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Alô, motoristas

Trânsito na orla de Itaparica será interditado no domingo

Passagem de carros será impedida da altura da Praça do Ciclista (rotatória) até o Bobs
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2018 às 13:39

Publicado em 13 de Janeiro de 2018 às 13:39

Interdição começa na Praça do Ciclista, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Google Maps
Atenção, motoristas. A Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, terá sua passagem para carros interditada neste domingo (14), das 6h às 17h. A intervenção será da altura da Praça do Ciclista (rotatória) até o Bobs.
O motivo é a tradicional Rua de Lazer e a passagem de um bloco  pré-carnaval. A montagem da estrutura preparada para o Orla Folia será neste sábado (13).
Assim, a Rua de Lazer será realizada das 6h às 13h. Em seguida, inicia a passagem do bloco. Se apresentam no evento, as bandas Oz Bambaz e Araketu. 
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, a previsão é que a Avenida Estudante José Júlio de Souza seja liberada ainda no domingo, às 19h.

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