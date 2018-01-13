Trânsito na orla de Itaparica será interditado no domingo

Interdição começa na Praça do Ciclista, em Itaparica, Vila Velha Crédito: Google Maps

Atenção, motoristas. A Avenida Estudante José Júlio de Souza, na orla da Praia de Itaparica, em Vila Velha, terá sua passagem para carros interditada neste domingo (14), das 6h às 17h. A intervenção será da altura da Praça do Ciclista (rotatória) até o Bobs.

O motivo é a tradicional Rua de Lazer e a passagem de um bloco pré-carnaval. A montagem da estrutura preparada para o Orla Folia será neste sábado (13).

Assim, a Rua de Lazer será realizada das 6h às 13h. Em seguida, inicia a passagem do bloco. Se apresentam no evento, as bandas Oz Bambaz e Araketu.