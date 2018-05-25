Tragédia em Linhares: pastor prega perdão a homem que estupra criança

Em um vídeo que circula na internet, gravado durante um culto na Igreja Batista Vida e Paz, o pastor George Alves, acusado de estuprar, agredir e matar o filho Joaquim Alves, de 3 anos, e o enteado Kauã Salles Butkovsky, de 6, afirma que quem tem uma mente renovada perdoa um homem que estupra uma criança. George liderava o templo ao lado da esposa, a pastora Juliana Salles.
O pastor inicia a pregação dizendo que "ter uma mente renovada é deixar Deus fazer a vontade dele". Então, ele pede para Juliana, que estava sentada em uma cadeira no canto do palco, levantar. Quando ela levanta, o marido começa a explicar o que seria um ápice extremamente renovado.
Juliana sai, vai comer com as amigas em uma pizzaria e lá vem um rapaz. Esse rapaz seduz, flerta com ela e ela cai. Uma mente renovada vai perdoar a Juliana, restabelecer a vida e continuar o casamento. ( ) Se a Juliana, minha esposa, hoje me trai, eu perdoo ela. É a minha vontade? Não. É a vontade de Deus pra mim, afirma George.
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Em seguida, ele dá mais um exemplo. Ah, pastor, mas eu não sou casado. Então está bom. Você está passando na rua e quando você olha tem um homem atrás de uma árvore estuprando uma criança. Você vê aquilo. O que é uma mente renovada? É você olhar aquele homem e perdoar ele. É ver nele um cara que ainda não entendeu, não conseguiu servir a Jesus. É você ver aquele cara e ver que ele está sem salvação. Tem essa mente? Você tem a mente de Jesus?, questiona o pastor aos fiéis durante o culto.
O vídeo com a pregação de George foi postado na manhã de quinta-feira (24) e, até a tarde desta sexta-feira (25), já tem 200 mil visualizações e mais de 3.400 compartilhamentos.
Segundo a pessoa que postou o vídeo, o culto foi gravado dias antes do incêndio que matou Kauã e Joaquim na casa onde os irmãos moravam com a família, em Linhares, no Norte do Estado. A igreja está localizado no bairro Interlagos.