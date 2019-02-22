Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Tragédia em Linhares: Justiça concede liberdade ao pai do menino Kauã
Tragédia em Linhares

Tragédia em Linhares: Justiça concede liberdade ao pai do menino Kauã

O empresário Rainy Butkovsky havia sido preso após ameaçar e desacatar um juiz, do lado de fora do Fórum de Linhares

Publicado em 

22 fev 2019 às 19:58

Publicado em 22 de Fevereiro de 2019 às 19:58

Tragédia em Linhares: pai de Kauã é preso após audiência Crédito: Leonardo Goliver
Os advogados de defesa de Rainy Butkovsky conseguiram uma liminar na tarde desta sexta-feira (22), que permitirá ao empresário ser liberado do presídio. Ele havia sido preso na última terça-feira (19) em frente ao Fórum de Linhares, por ameaça e desacato a um juiz.
> Tragédia em Linhares: vídeo mostra confusão que terminou em prisão
De acordo com o advogado Siderson Vitorino, a liminar foi concedida pelo desembargador Adalto Dias Tristão, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Rainy é o pai biológico de Kauã, de 6 anos, que junto com o irmão Joaquim, de 3 anos, foi morto em um incêndio criminoso em Linhares, em abril do ano passado.
Na liminar, o desembargador pontuou a situação envolvendo Kauã e Joaquim, como justificativa para a liberdade de Rainy.  "Todavia, é inegável o estado emocional abalado do paciente. Não há como negar que, segundo alega o Ministério Público, o cometimento do horrendo duplo homicídio de seus filhos - estuprados e depois mortos queimados - tenha destroçado por completo a sua alma, estando, portanto, na busca por Justiça, desorientado, o que merece ser levado em consideração, mormente quando ele não aceita que a possível coautora esteja em liberdade", disse o desembargador.
O magistrado citou também que não houve motivos para a prisão. "Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente sem motivação para tanto, pois desnecessário o seu cárcere diante da ausência de crime de periculum libertatis".
Após a liberdade, a Justiça determinou que ele cumpra medidas cautelares, como: comparecimento mensal ao juízo criminal, obrigação de não se dirigir ou proferir palavras ao magistrado Carlos Madeira Abad — com quem se envolveu na confusão — e a proibição de porte de arma de fogo.
Às 18h50 desta sexta-feira (22), a Secretaria de Justiça (Sejus) informou que recebeu o alvará de soltura para Rainy Butkovsky e que seguirá com os procedimentos de praxe para sua liberação.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares Tragédia em Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT
Imagem de destaque
Artemis 2: a contagem regressiva para retorno de astronautas à Terra após viagem mais distante já feita por humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados