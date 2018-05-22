Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Tragédia em Linhares: "Justiça para os anjos", pedem famílias
Ato em Linhares

Tragédia em Linhares: "Justiça para os anjos", pedem famílias

Manifestantes colaram novos cartazes no local, acenderam velas e soltaram balões brancos dentro da casa incendiada em memória dos meninos

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 23:21

Publicado em 

21 mai 2018 às 23:21
Ato em Linhares Crédito: Lorena Fagionato
Completado um mês do incêndio que matou os irmãos Kauã Salles, de 6 anos, e Joaquim Alves, de 3 anos, na casa onde moravam, a população de Linhares se pergunta: o que aconteceu na madrugada de 21 de abril? As mortes causaram comoção não apenas nos moradores da cidade, mas em pessoas de todo o país.
Tragédia em Linhares; ENTITY_apos_ENTITYJustiça para os anjosENTITY_apos_ENTITY, pedem famílias
Na noite desta segunda-feira (21), populares se reuniram em frente à casa onde aconteceu a tragédia, em um ato para homenagear as vítimas e cobrar respostas. Cerca de 100 pessoas estiveram na Avenida Augusto Calmon, no Centro. Velas foram acesas e colocadas enfileiradas no muro do imóvel. Com roupas brancas, os manifestantes rezaram o Pai-Nosso e a Ave-Maria e gritaram “Justiça para os anjos” do lado de fora da residência. Ao final, bateram palmas e jogaram balões brancos na garagem da casa.
Carla Pereira, organizadora do ato em frente à casa dos irmãos carbonizados em Linhares Crédito: Loreta Fagionato
No portão, novos cartazes se juntaram aos já fixados no local desde o último domingo. Em três deles, nomes de mães de várias cidades, até de outros estados, com o pedido “Não podemos nos calar”. A ideia da manifestação foi de um grupo de mães que, comovidas com a morte de Joaquim e Kauã, se uniram através das redes sociais e mantêm contato diário para dividir notícias e também as preocupações em relação ao sofrimento dos irmãos. Só no WhatsApp, são 150 mães reunidas pela dor.
> TRAGÉDIA EM LINHARES | A cobertura completa
“Agora completa um mês da morte dos anjos. Estamos muito satisfeitas com a Polícia Civil, que tem trabalhado incansavelmente para solucionar o caso. Com este ato, queremos que as pessoas pensem duas vezes antes de mexer com uma criança. Somos mães do Brasil inteiro gritando por Justiça”, afirmou a funcionária pública Carla Pereira, uma das organizadoras do ato.
VEJA VÍDEO
A comerciante Marilde França chegou ao local com flores brancas nas mãos. “Vim como uma homenagem aos meninos. É tudo muito triste. Queremos que tudo seja esclarecido”, pediu.
Já a dona de casa Edilene Carrafa contou que não consegue pensar em outra coisa desde que houve o incêndio. “Estou vivendo isso há 30 dias. Sou mãe e fiquei muito comovida com essa tragédia, fico pensando no tanto que esses meninos sofreram. A gente quer Justiça, quer saber o que aconteceu nesta casa. Este é um momento de oração. Queremos resposta”, frisou.
Para o comerciante Helinho Medeiros, foi hora de se manifestar. “É um ato de amor e solidariedade pelas crianças que tiveram suas vidas ceifadas de maneira tão trágica”, ressaltou.
Após a manifestação, que durou cerca de 10 minutos, diversas pessoas continuaram reunidas em frente a casa. Familiares de Kauã e Joaquim não participaram do ato.
O CASO
O pastor George Alves, pai de Joaquim e padrasto de Kauã, está preso desde 28 de abril, uma semana após a tragédia, acusado de atrapalhar as investigações. Ele está detido de forma provisória no Centro de Detenção Provisoria de Viana II, na Grande Vitória. No dia do incêndio, o pastor estava sozinho na casa com os meninos. A mãe, Juliana Salles, estava em um congresso em Minas Gerais com o filho mais novo do casal.
De acordo com os delegados que compõem a força-tarefa que investiga o caso, o inquérito já está na fase final e deve ser concluído nos próximos dias. Na última quinta-feira, a Polícia Civil pediu a prorrogação da prisão de George por mais 30 dias. No mesmo dia, anunciou que a linha de investigação é de homicídio doloso, quando há a intenção de matar.
Ao todo, foram realizadas seis perícias na casa onde aconteceu o incêndio. Em uma delas, foi encontrado sangue no quarto onde os irmãos morreram. Agora, a polícia aguarda a entrega dos laudos com os resultados das perícias para fechar o inquérito.
Mais de 30 pessoas prestaram depoimento na 16ª Delegacia Regional de Linhares. De acordo com os delegados, a investigação já está na fase final e deve ser concluída nos próximos dias. Até lá, novos depoimentos e outras diligências estão previstos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Linhares reportagens Tragédia em Linhares
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha
Imagem BBC Brasil
Prisão de artista por esculturas feitas há 15 anos revela novos extremos da censura na China
Imagem BBC Brasil
Trump diz que vai estender cessar-fogo com Irã e manter bloqueio no Estreito de Ormuz

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados