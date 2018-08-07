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Fim do ciclo

Tradicional restaurante de Pedra Azul fecha as portas

Proprietários do estabelecimento, Cláudio Calmon e Marília Calmon, encerram atividades no local após 18 anos de funcionamento

Publicado em 07 de Agosto de 2018 às 12:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 ago 2018 às 12:12
Restaurante Valsugana encerra suas atividades Crédito: Valsugana
Um dos mais tradicionais estabelecimentos da Região Serrana do Espírito Santo, o restaurante Valsugana, localizado em Pedra Azul, Domingos Martins, anunciou que vai encerrar suas atividades a partir do dia 9 de setembro de 2018, após 18 anos de funcionamento. De acordo com o proprietário do espaço, Cláudio Calmon, o motivo é para que os donos tenham mais tempo de curtir a família.
"São ciclos que atravessamos na vida e acredito que esse ciclo do Valsugana tenha se encerrado. Eu e minha esposa, Marília Calmon, nos dedicamos durante todos esses anos em prol de um restaurante que tornou-se referência quando o assunto é a boa culinária. Projetávamos esse momento há pelo menos dois anos e a hora de descansarmos chegou. Minha filha mora fora do Brasil e meu neto está para nascer, então, quero estar próximo deles, ser um avô presente. Também queremos estudar. Será importante aprendermos outros idiomas", explicou Cláudio Calmon.
Segundo o proprietário, a decisão foi comunicada de forma antecipada aos trabalhadores do local - seis, no total. Cláudio Calmon, perguntado por qual razão não colocar outros profissionais para administrar o restaurante para a família, pontuou que essa decisão sequer foi pensada.
"Nós colocamos nosso coração no trabalho e prestamos um atendimento diferenciado a nossos clientes, muitos deles fiéis à nossa culinária. Então, como temos uma reputação a zelar, não sei até que ponto outros administradores cuidariam do restaurante como nós cuidamos, com carinho. Preferimos pensar que é um ciclo que chega ao fim. Trouxemos esse nome com a gente e agora o projeto se encerra conosco. Pode até ser que no futuro a gente retorne, mas não acho provável. Precisamos cuidar da saúde."
Sobre a situação dos funcionários, o proprietário disse que tem conversado com donos de outros estabelecimentos da região para tentar fazer com que eles sejam recolocados no mercado de trabalho de maneira imediata. 
"Por respeito a nossos empregados, fizemos questão de avisá-los antes. Não queríamos que eles ficassem sabendo da notícia por outras pessoas. Mas um dos funcionários já disse vai receber a rescisão e descansar um pouco, outra está para ganhar bebê. Quanto aos outros já tem estabelecimentos que se colocaram à disposição para contratá-los. Eles não terão dificuldade em se recolocarem no mercado", concluiu.
O restaurante Valsugana tem uma localização privilegiada, com vista para um dos principais cartões-postais do ES: a Pedra Azul. Ao longo dos 18 anos de funcionamento, a cozinha do local sempre esteve aos cuidados da chef e proprietária Marília Calmon. O comércio oferece pratos inspirados nas culinárias italiana e francesa, além de carnes e risotos. Outro atrativo é a carta de vinhos, com cerca de 50 rótulos.

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