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Lixo à vista

Toneladas de lixo são retiradas de estações após chuva em Vila Velha

Entre os objetos estão pedaços de móveis, sacolas, copos plásticos, dentre outros. Materiais foram arrastados durante tempestade

Publicado em 18 de Junho de 2018 às 23:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jun 2018 às 23:08
Lixo retirado das três estações de bombeamento de Vila Velha Crédito: Felix Falcão
Cerca de 10 toneladas de lixo foram retiradas das estações de bombeamento das águas pluviais (EBAPs) de Vila Velha - Sítio Batalha, Canal da Costa e Guaranhuns - nesta segunda-feira (18). Foram sacolas, copos plásticos, pedaços de móveis e diversos outros objetos acumulados após a forte chuva registrada na cidade durante o dia. 
> Terça-feira também deve ser de chuva no Espírito Santo
A prefeitura informou que o recolhimento do lixo foi feito pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu). Os materiais estavam acumulados, principalmente, nas bombas das estações, que recebem os objetos que chegam de bueiros e bocas de lobo. Mesmo com os equipamentos das estações parcialmente obstruídos, o órgão frisou que o bombeamento continuou funcionando dentro das possibilidades.
> Defesa Civil emite alerta vermelho para 45 áreas de Vitória
A secretária da Semsu, Marizete de Oliveira Silva, disse que, com a colaboração e conscientização da população em relação ao destino correto do lixo e materiais diversos, os alagamentos poderão ser diminuídos.
"Solicitamos a colaboração da população. O lixo prejudica a vazão das águas e o funcionamento dos equipamentos de drenagem. Durante dias chuvosos, a quantidade de resíduos retirada dos canais dobra. É importante que todos tenhamos consciência", comentou.

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