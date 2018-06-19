Toneladas de lixo são retiradas de estações após chuva em Vila Velha

Lixo retirado das três estações de bombeamento de Vila Velha Crédito: Felix Falcão

Cerca de 10 toneladas de lixo foram retiradas das estações de bombeamento das águas pluviais (EBAPs) de Vila Velha - Sítio Batalha, Canal da Costa e Guaranhuns - nesta segunda-feira (18). Foram sacolas, copos plásticos, pedaços de móveis e diversos outros objetos acumulados após a forte chuva registrada na cidade durante o dia.

A prefeitura informou que o recolhimento do lixo foi feito pela equipe da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsu). Os materiais estavam acumulados, principalmente, nas bombas das estações, que recebem os objetos que chegam de bueiros e bocas de lobo. Mesmo com os equipamentos das estações parcialmente obstruídos, o órgão frisou que o bombeamento continuou funcionando dentro das possibilidades.

A secretária da Semsu, Marizete de Oliveira Silva, disse que, com a colaboração e conscientização da população em relação ao destino correto do lixo e materiais diversos, os alagamentos poderão ser diminuídos.