Termômetros devem registrar 35°C durante o fim de semana no ES

Depois de uma semana de sol, calor e uma chuva forte que pegou de surpresa até os meteorologistas na última quarta-feira (24), a previsão para o final de semana em que o capixaba celebra a Festa da Penha 2019 é de que a temperatura se mantenha elevada, com probabilidade do termômetro registrar 35°C no próximo domingo (28).
Segundo o Climatempo, um sistema de alta pressão atmosférica vem inibindo a formação de nebulosidade e a ocorrência de chuva. Para esta sexta-feira (26) o dia se mantém ensolarado e com ar seco predominando por todo o ES. A máxima esperada é de 31°C e mínima de 22°C.
Termômetros devem registrar 35 graus durante o fim de semana no ES
No sábado (27) pode chover de forma passageira na Grande Vitória e no litoral do Espírito Santo. A temperatura máxima esperada é de 31°C e a mínima prevista é de 22°C.
Já no domingo (28) o tempo se mantém seco e não há expectativa de chuva em nenhuma região do ES. A temperatura deve ser muito alta, com previsão para a máxima de 35°C e mínima de 23°C.
No início da próxima semana, a chuva pode voltar ao Espírito Santo até a próxima terça-feira (30).