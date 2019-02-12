Terminal de Jardim América, em Cariacica, vai passar por obras

Terminal de Jardim América, em Cariacica Crédito: Kaique Dias

As obras para melhoria na pista do terminal de Jardim América, em Cariacica, começam na próxima segunda-feira (18). Esse é o segundo terminal rodoviário na Grande Vitória que recebe obras de melhorias. A previsão é de que os trabalhos terminem em junho deste ano.

Segundo o diretor de Planejamento da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb), José Carlos Moreira, no local será interditada uma pista por vez. Dessa forma, os pontos de parada serão remanejados gradativamente para que cada pista receba essa obra.

“Faremos a obra aos poucos para causar menos transtornos aos passageiros. Esta semana estamos levando o maquinário para o local e somente na segunda-feira (18) começaremos, de fato, as obras. Elas devem ficar prontas neste terminal em 60 dias e irão melhorar a qualidade do serviço”, disse.

OUTROS TERMINAIS

A operação no terminal de Jardim América é semelhante à realizada no terminal de Laranjeiras, na Serra, que teve início em outubro do ano passado e foi entregue no início deste mês de fevereiro.

Tanto a obra no terminal de Laranjeiras quanto a de Jardim América fazem parte do projeto de desenvolvimento nos cinco terminais do sistema Transcol: Além desses dois, serão contemplados os terminais de Jacaraípe, São Torquato e Ibes.