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Trânsito

Terceira Ponte é liberada após 45 minutos de interdição

A via foi interditada às 14h40 para uma operação de resgate
Karen Benicio

Karen Benicio

Publicado em 

21 fev 2019 às 18:31

Publicado em 21 de Fevereiro de 2019 às 18:31

Terceira Ponte é interditada nos dois sentidos para o atendimento de uma ocorrência de resgate Crédito: Internauta | Gazeta Online
Após 45 minutos de interdição, a Terceira Ponte foi liberada e a operação de resgate concluída com sucesso. A via esteve interditada desde às 14h40 desta quinta-feira (21) a pedido do Corpo de Bombeiros para o atendimento de uma ocorrência.
VEJA FOTOS
> Acompanhe a Central de Trânsito do Gazeta Online
A medida faz parte do novo Plano de Contingência para fechar e esvaziar a ponte em aproximadamente dez minutos, o qual foi revisto após o fechamento prolongado da via em outras ocorrências realizadas em 2018. A operação conta com a parceria entre o Corpo de Bombeiros, Rodosol, Polícia Militar e as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.
REFLEXOS NO TRÂNSITO
Devido à interdição, os acessos à Terceira Ponte pela Avenida Carioca e rua Ceará apresentaram intensos pontos de retenção. Além dessas vias, a Segunda Ponte, no sentido Vitória, e o Centro da Capital, nos dois sentidos, estiveram congestionados.
 
 

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