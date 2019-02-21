Terceira Ponte é liberada após 45 minutos de interdição

Após 45 minutos de interdição, a Terceira Ponte foi liberada e a operação de resgate concluída com sucesso. A via esteve interditada desde às 14h40 desta quinta-feira (21) a pedido do Corpo de Bombeiros para o atendimento de uma ocorrência.
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A medida faz parte do novo Plano de Contingência para fechar e esvaziar a ponte em aproximadamente dez minutos, o qual foi revisto após o fechamento prolongado da via em outras ocorrências realizadas em 2018. A operação conta com a parceria entre o Corpo de Bombeiros, Rodosol, Polícia Militar e as Guardas Municipais de Vitória e Vila Velha.
REFLEXOS NO TRÂNSITO
Devido à interdição, os acessos à Terceira Ponte pela Avenida Carioca e rua Ceará apresentaram intensos pontos de retenção. Além dessas vias, a Segunda Ponte, no sentido Vitória, e o Centro da Capital, nos dois sentidos, estiveram congestionados.