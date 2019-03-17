Terceira Ponte é fechada nos dois sentidos para operação de resgate

Terceira Ponte interditada para operação de resgate na tarde deste domingo (17) Crédito: Murilo Bortoline

Após duas horas de bloqueio, os acessos à Terceira Ponte foram liberados às 18h40 deste domingo. Tanto o lado de Vitória quanto o de Vila Velha tiveram de ser fechados para uma operação de resgate envolvendo o Corpo de Bombeiros. A Rodosol, concessionária que administra a via, informou que a operação foi encerrada com sucesso.

A interdição ocorreu às 16h33, para um atendimento de resgate a uma pessoa. A operação contou com efetivo da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e apoio das equipes das guardas de trânsito dos municípios de Vitória e Vila Velha.

Com a interdição, o fluxo de veículos na Segunda Ponte, no Centro de Vitória e em vários trechos de Vila Velha, como a Avenida Carlos Lindenberg, apresentam trânsito lento na noite deste domingo.

NOTA DO CORPO DE BOMBEIROS

"O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para atender a uma ocorrência de tentativa de suicídio na Terceira Ponte. As equipes de negociação realizaram o trabalho e o local permaneceu interditado por cerca de 1h40, até que a vítima fosse resgatada com sucesso e encaminhada a uma unidade de saúde."

TERCEIRA PONTE FOI FECHADA PARA SIMULAÇÃO NO DIA 09 DE DEZEMBRO

Foram simuladas situações de alto grau - ocasiões flagradas pelas câmeras de segurança como ocorrências graves, previstas no plano de contingência da ponte. Após identificado, os órgãos específicos serão acionados para atendimento e resgate de vítimas e o processo de esvaziamento do local é iniciado.

Acessos para a Terceira Ponte ficaram bloqueados Crédito: Reprodução/Rodosol

PLANO FALHOU

Em setembro de 2018, o plano de contingências para as situações de emergência e crise, que existe desde 2016, falhou. Mas as ações estabelecidas no documento, que determina que a ponte seja esvaziada, não foram postas em prática e usuários ficaram retidos na ponte e nos acessos por mais de oito horas.

O abandono dos usuários que trafegavam pela ponte naquele dia está sendo, inclusive, alvo de uma investigação aberta pelo Ministério Público do Estado (MPES), que aponta que, embora fosse importante salvar uma vida que estava em risco e que motivou a interdição total da ponte, não foram adotadas medidas para garantir a segurança, a saúde e a proteção das demais pessoas, que tiveram o direito de se locomover temporariamente impedido.

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