Tenente da PM pede empatia e comemora salvamento na Terceira Ponte

Um procedimento de salvamento a uma pessoa que tentava suicídio foi realizado pelo Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Militar por volta das 8h desta quinta-feira (3), quando a Terceira Ponte ficou fechada por cerca de duas horas. O trânsito ficou intenso na Segunda Ponte e Centro de Vitória, mas não causou paralisações.
Em coletiva de imprensa realizada nesta tarde, a tenente Bortoluzzi, da Polícia Militar, informou que a corporação recebeu um chamado às 8h17, quando a Rodosol visualizou a vítima. Já às 8h21 a Ponte foi fechada e foram utilizados cerca de 20 militares na operação, além da Guarda Municipal de Vitória. Carros que estavam em cima da ponte foram evacuados, de modo que nenhum motorista ficou preso na passagem.
Desta forma, conseguimos uma maior segurança para que o procedimento de resgate fosse feito. A partir daí, inclusive para que ninguém tentasse subir a ponte, permanecemos com o fechamento das vias; esse foi um ponto de apoio importante, inclusive para os familiares da vítima
A vítima, um homem que tem 34 anos, inicialmente não queria falar com a equipe e, de acordo com Bortoluzzi, estava visivelmente abalado psicologicamente.
"O nosso plano é muito bem elaborado, o trabalho em conjunto é a chave para o sucesso nesse tipo de ocorrência. Queremos buscar um pouco mais de empatia, compreensão e solidariedade com a pessoa que está lá e com o trabalho do Estado para garantir a integridade física de todos. Sabemos que as pessoas têm o direito de ir e vir, mas também temos que manter os nossos cidadãos a salvo", concluiu.
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Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, 90% dos casos de suicídio podem ser prevenidos. Há grupos para apoiar e auxiliar pessoas com qualquer desconforto emocional. Procure ajuda profissional ou voluntária: disque 188