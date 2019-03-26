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Clima

Tempestade Iba: ventos chegaram a 101 km/h em alto-mar no ES

A Marinha aponta que há possibilidade da ocorrência de ressaca atingindo a costra entre na Capital do Espírito Santo e Caravelas, na Bahia
Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

25 mar 2019 às 21:54

Publicado em 25 de Março de 2019 às 21:54

Crédito: Vitor Jubini | Arquivo
A Marinha do Brasil emitiu um comunicado nesta segunda-feira (25) informando que a Tempestade Tropical "Iba" atingiu a intensidade máxima dos ventos — e chegou a 101 km/h em alto-mar às 15h desta segunda-feira (25), em um círculo de 185 quilômetros em torno da posição de seu centro apenas na região marítima.
O deslocamento de "Iba" continua previsto predominantemente para o Sul, com leve componente para Oeste até esta segunda-feira (25), quando se espera que passe a se deslocar para o Leste até terça-feira (26) à noite, se afastando da costa do Espírito Santo.
> Tempo no ES: tempestade Iba se afasta do continente
Ainda assim, os efeitos da tempestade podem continuar a ser sentidos no litoral sul do Estado da Bahia e deve continuar influenciando, ainda, o litoral Norte do Rio de Janeiro. Por lá, são esperados ventos fortes com previsão de mar grosso a muito grosso no mesmo trecho do litoral, com ondas entre 3 e 5 metros em alto-mar.
RESSACA NO MAR
Há possibilidade da ocorrência de ressaca atingindo a costa entre na Capital do Espírito Santo e Caravelas, na Bahia, com ondas de até 2,5 metros, até o dia 25 à noite e entre Marataízes e Linhares, entre esta segunda (25) e terça-feira (26). A condição de tempo severo provocada por esse sistema ocorrerá principalmente em alto-mar, associada à chuva intensa.
A Marinha reforça o pedido de atenção aos navegantes, que consultem essas informações antes de saírem com embarcações e solicita a ampla divulgação Às comunidades de pesca e esporte e recreio.

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