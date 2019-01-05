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Tempestade deixa casas destelhadas e derruba árvores em Pancas

De acordo com a Defesa Civil do município, a chuva não estava prevista e durou cerca de 30 minutos

Publicado em 05 de Janeiro de 2019 às 13:47

Publicado em 

05 jan 2019 às 13:47
Chuva destelha 8 casas e derruba árvores em Pancas Crédito: Defesa Civil de Pancas
Oito casas foram destelhadas durante a passagem de uma tempestade pelo bairro Nilton de Sá, em Pancas. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (4), por volta das 16h.
De acordo com Defesa Civil do município, a chuva, que não era esperada, veio acompanhada de fortes ventos e durou cerca de 30 minutos. Além do destelhamento das casa, várias árvores caíram na ES 341, que liga Colatina a Pancas 341.
A Defesa Civil informa que não tiveram feridos nem desabrigados. As árvores foram retiradas da pista ainda na sexta-feira (4) e o órgão está dando assistência, distribuindo lonas para os moradores prejudicados com a tempestade. Na manhã deste sábado (5), foi iniciada a distribuição de telhas para as famílias afetadas.
 

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