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Estudo do TCES

Taxa de ocupação das escolas é inferior a 55% das vagas em 10 cidades

O comparativo entre a oferta e a demanda revela que há falhas no planejamento do sistema educacional no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2019 às 15:20

Publicado em 12 de Dezembro de 2019 às 15:20

Taxa de ocupação de escolas das redes municipais e estadual: estudo aponta casos de subaproveitamento de vagas Crédito: rawpixel.com
Na série de questionamentos apresentados pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES) para apurar a oferta e demanda por vagas na educação pública capixaba, a capacidade física das escolas também foi colocada em xeque. A taxa de ocupação no ensino fundamental é de quase 80% na rede municipal mas, em 10 cidades, o indicador não passa de 55%  das vagas. Em Anchieta, nas séries iniciais, o indicador é de 32%, o menor do Estado. 
Outro município com baixo aproveitamento das vagas, Muniz Freire tem taxa de ocupação de 37% em todo o ensino fundamental. Por outro lado, já recebeu relatório para rejeição das contas por extrapolar o limite de gastos com pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). 

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169 escolas do ES só têm até 10 alunos matriculados, aponta estudo

O conselheiro Rodrigo Coelho, relator do estudo no TCE-ES, observa que, muito provavelmente, se houvesse um sistema de gestão adequado, Muniz Freire poderia reduzir despesas com melhor distribuição das vagas das escolas. 
A conclusão a que chegou o Tribunal a partir de questionamentos referentes à capacidade física das escolas é que, sem planejamento da oferta, há muitas escolas em situação de lotação ou de subaproveitamento, nas redes municipais e estadual. 

REDE MUNICIPAL

REDE ESTADUAL

O estudo do TCE-ES também cruzou dados para tentar apontar se o desempenho dos alunos em avaliações educacionais estava diretamente relacionado à estrutura física das escolas. No entanto, o resultado não foi conclusivo.

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