Suspeito de atear fogo em ônibus em Cariacica é preso

Em 27 de maio, a Polícia havia prendido o segundo suspeito, Bruno Meireles Diogo, 22. O foragido que resta é Gilliard França Gomes, 36.

O incêndio aconteceu no dia 19 de março. Bruno Meireles Diogo, 22, o primo dele Wislan Meireles Lopes, 21 e o amigo Gilliard França Gomes, 36, estavam armados quando abordaram o coletivo e renderam o motorista, o cobrador e um passageiro. Os celulares e outros pertences das vítimas foram roubados e, logo após, o trio derramou gasolina e ateou fogo no veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.