Suspeito de atear fogo em ônibus em Cariacica é preso

Wislan Meireles Duarte, 21 - um dos homens acusados de atear fogo em um ônibus do sistema Transcol (linha 710) no bairro Santa Rosa, em Cariacica, foi preso na manhã desta quinta-feira (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Agentes fiscalizavam o quilômetro 7 da BR 262, no mesmo município, quando abordaram uma moto. Após consulta o sistema, foi verificado que um dos ocupantes tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de incêndio e roubo a ônibus. O criminoso foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.
Em 27 de maio, a Polícia havia prendido o segundo suspeito, Bruno Meireles Diogo, 22. O foragido que resta é Gilliard França Gomes, 36.
As autoridades contam com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. O sigilo e anonimato da fonte são garantidos.
O CRIME
O incêndio aconteceu no dia 19 de março. Bruno Meireles Diogo, 22, o primo dele Wislan Meireles Lopes, 21 e o amigo Gilliard França Gomes, 36, estavam armados quando abordaram o coletivo e renderam o motorista, o cobrador e um passageiro. Os celulares e outros pertences das vítimas foram roubados e, logo após, o trio derramou gasolina e ateou fogo no veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.