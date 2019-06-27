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Suspeito de atear fogo em ônibus em Cariacica é preso

Agentes fiscalizavam o quilômetro 7 da BR 262 quando abordaram uma moto e constataram que um dos ocupantes - Wislan Meireles Duarte - tinha mandado de prisão em aberto

Publicado em 

27 jun 2019 às 18:47

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 18:47

Polícia prende suspeito de atear fogo em ônibus em Cariacica Crédito: Divulgação | Polícia Rodoviária Federal
Wislan Meireles Duarte, 21 - um dos homens acusados de atear fogo em um ônibus do sistema Transcol  (linha 710) no bairro Santa Rosa, em Cariacica, foi preso na manhã desta quinta-feira (27) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Agentes fiscalizavam o quilômetro 7 da BR 262, no mesmo município, quando abordaram uma moto. Após consulta o sistema, foi verificado que um dos ocupantes tinha mandado de prisão em aberto pelos crimes de incêndio e roubo a ônibus. O criminoso foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Cariacica.
Em 27 de maio, a Polícia havia prendido o segundo suspeito, Bruno Meireles Diogo, 22. O foragido que resta é Gilliard França Gomes, 36. 
As autoridades contam com a colaboração da população e qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo site. O sigilo e anonimato da fonte são garantidos.
> Polícia caça bandidos acusados de incendiar ônibus em Cariacica
O CRIME
O incêndio aconteceu no dia 19 de março. Bruno Meireles Diogo, 22, o primo dele Wislan Meireles Lopes, 21 e o amigo Gilliard França Gomes, 36, estavam armados quando abordaram o coletivo e renderam o motorista, o cobrador e um passageiro. Os celulares e outros pertences das vítimas foram roubados e, logo após, o trio derramou gasolina e ateou fogo no veículo. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

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