Secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Aumentou o número de pessoas com sintomas de infecção intestinal na creche onde há um surto de diarreia em Vila Velha. Agora, são 10 crianças que passaram mal e, além dos alunos, mais quatro adultos, sendo dois professores e dois funcionários do local, que apresentaram sintomas leves. Na manhã desta sexta-feira (29), quatro crianças estão internadas em hospitais da Grande Vitória. Uma delas está em estado grave.

As informações foram dadas à TV Gazeta na manhã desta sexta-feira (29) pelo secretário de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Junior.

O caso é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não identificou a causa do problema, embora haja forte suspeita de que infecções nas crianças foram causadas por bactéria . Outros motivos, no entanto, como fungos, vírus ou toxinas, não foram descartados.

Your browser does not support the audio element. Surto em creche - sobe para 14 o número de crianças e adultos com diarreia

MENINA DE 2 ANOS EM ESTADO GRAVE

O caso da menina de 2 anos que foi para a UTI nesta quinta-feira (28) trouxe preocupação. "Esse caso nos levou a uma preocupação muito grande, porque é uma criança que estava evoluindo bem e, de uma hora para outra, evoluiu muito mal. Ela está hoje na Utin de um hospital na Serra, fazendo hemodiálise, quer dizer, os rins deixaram de funcionar de forma adequada. É um estado grave, que nós estamos muito preocupados", reforçou Jarbas Ribeiro.

QUATRO CRIANÇAS INTERNADAS

Segundo o secretário, quatro crianças estão internadas. "Apareceram outros dois casos. Um por precaução, para fazer exames. Isso que nós recomendados: tem algum sintoma, procure um hospital. E um outro com sintomas respiratórios importantes, após o quadro de diarreia. Temos quatro doentes internados, um deles em estado grave".

FOCO NA CRECHE

O foco do surto, para a prefeitura, está na creche. Sobre a transmissão ter sido no local, o secretário afirmou: "Estamos com quase certeza absoluta. Nós não tivemos até hoje, apesar dessa grande divulgação, nenhuma reclamação de diarreia grave vinda de usuário do quiosque, vinda de outros moradores de Vila Velha. O foco está localizado na creche".

CONTAMINAÇÃO

O menino de 2 anos que morreu e outra criança que passou mal comeram batata-frita e tomaram água de coco em um quiosque na Praia de Itaparica. O estabelecimento também está sendo investigado. Ainda não se sabe onde a contaminação começou.

"Nós estamos investigando tudo. Ontem coletamos areia da praia, areia do parquinho da creche. Descobrimos ontem, nós não tínhamos essa informação, que tem um chafariz que funciona na área de lazer da creche que joga água e as crianças brincam com essa água. Coletamos toda água que movimenta o chafariz. Estamos fazendo uma varredura nesses dois ambientes (o quiosque e a creche) para identificar o início do problema".

LIGAÇÃO ENTRE OS CASOS

Em relação à distância de tempo entre os primeiros casos e os mais recentes, o secretário disse que, ainda assim, é possível fazer essa ligação. "As crianças podem estar passando a infecção de uma para outra ao longo do tempo. Nós só separamos as crianças na terça-feira agora - no dia que a creche foi fechada".

"Não quer dizer que todos esses casos tenham o mesmo problema, mas nós temos que trabalhar como se tivessem. É isso que está sendo feito, investigando cada caso, aguardando os exames, pegando os prontuários daqueles que estão internados e, ao final, vamos ter uma informação segura de quais casos eram relativos à aquela doença e quais eram uma diarreia comum ou um quadro infecioso ou outro que possa ter acometido a pessoa, diz o secretário.

MORTE EM VILA VELHA