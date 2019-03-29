Surto em creche: primeiras análises descartam contaminação em água

Exames feitos pela Secretaria Estadual de Saúde, no Laboratório Central (Lacen), ainda não detectaram o que pode ter causado o surto de diarreia Crédito: Vitor Jubini

O surto de diarreia em uma creche particular de Vila Velha não foi provocado por água contaminada. A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (29) durante coletiva de imprensa na Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e é baseada no resultado das primeiras análises feitas em laboratório.

Inicialmente foram coletadas 14 amostras de água. Destas, quatro amostras - sendo três da água da creche e uma do quiosque da Praia de Itaparica - já foram analisadas pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen) e ficou constatado que a água está própria para consumo.

Além da água, também foram analisadas algumas amostras de alimentos da creche e do quiosque, que, segundo gerente da Vigilância em Saúde, Romildo Luiz Monteiro de Andrade, não revelaram a presença da bactéria responsável pelo botulismo - doença grave, que propaga-se rapidamente e que pode ser fatal.

"O surto se caracteriza por uma ocorrência inusitada de casos que têm potencialmente uma fonte comum, que é o que estamos investigando. Os exames preliminares da água, mostraram que as amostras coletadas estão seguras para o consumo humano. Os alimentos coletados não mostraram até o momento presença de Clostridium botulinum (bactéria que provoca botulismo), que é uma causa muito grave e que traria maiores preocupações", afirmou Andrade.

Alimentos analisados

Até o momento foram encaminhados para análise seis amostras de alimentos. No quiosque da Praia de Itaparica, onde duas crianças teriam comido batata frita e tomado água de coco, foram examinados amostras de batata frita congelada e peroá e camarão, congelados e também refrigerados. Todas deram negativo para a presença da bactéria Clostridium botulinum, que provoca o botulismo.

Na creche foram encaminhadas para análise amostras de cortes de peito frango e de carne bovina. No entanto, o resultado destes testes ainda não foram concluídos.

Outras análises

Dez amostras de água ainda estão em teste, entre elas a água de um chafariz existente na creche. De acordo com o coordenador geral do Lacen, Rodrigo Rodrigues, a amostra de água deste chafariz foi encaminhada para análise na tarde desta quinta-feira (28) e, por isso, ainda não foi concluída. Nenhuma hipótese de contaminação, seja por vírus ou bactéria, está descartada.

"Várias hipóteses estão sendo investigadas, estamos testando para a presença de vírus e bactérias. Vários testes estão sendo realizados. Amostras de pacientes, de casos comunicantes, de alimentos e água. Estamos investigando todas as opções", garantiu Rodrigues.

10 criança e 4 adultos com diarreia

Aumentou o número de pessoas com sintomas de infecção intestinal na creche. Agora, são 10 crianças que passaram mal e, além dos alunos, mais quatro adultos, sendo dois professores e dois funcionários do local, que apresentaram sintomas leves. Na manhã desta sexta-feira (29), quatro crianças estão internadas em hospitais da Grande Vitória. Uma delas está em estado grave.

O caso é investigado pela Secretaria Municipal de Saúde, que ainda não identificou a causa do problema, embora haja forte suspeita de que infecções nas crianças foram causadas por bactéria . Outros motivos, no entanto, como fungos, vírus ou toxinas, não foram descartados.

MENINA DE 2 ANOS EM ESTADO GRAVE

O caso da menina de 2 anos que foi para a UTI nesta quinta-feira (28) trouxe preocupação. "Esse caso nos levou a uma preocupação muito grande, porque é uma criança que estava evoluindo bem e, de uma hora para outra, evoluiu muito mal. Ela está hoje na Utin de um hospital na Serra, fazendo hemodiálise, quer dizer, os rins deixaram de funcionar de forma adequada. É um estado grave, que nós estamos muito preocupados", reforçou Jarbas Ribeiro, secretário de saúde de Vila Velha.

QUATRO CRIANÇAS INTERNADAS

Segundo o secretário, quatro crianças estão internadas. "Apareceram outros dois casos. Um por precaução, para fazer exames. Isso que nós recomendados: tem algum sintoma, procure um hospital. E um outro com sintomas respiratórios importantes, após o quadro de diarreia. Temos quatro doentes internados, um deles em estado grave".

FOCO NA CRECHE

O foco do surto, para a prefeitura, está na creche. Sobre a transmissão ter sido no local, o secretário afirmou: "Estamos com quase certeza absoluta. Nós não tivemos até hoje, apesar dessa grande divulgação, nenhuma reclamação de diarreia grave vinda de usuário do quiosque, vinda de outros moradores de Vila Velha. O foco está localizado na creche".

MORTE EM VILA VELHA

Menino de 2 anos que iniciou os sintomas no dia 18 de março. Foi internado em um hospital particular de Vila Velha no dia 19 de março, com piora progressiva. Evoluiu para óbito no dia 27.