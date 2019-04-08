Surto em creche: orientações serão divulgadas nesta segunda-feira

Técnicos do Ministério da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha em vistoria na creche localizada na Praia da Costa Crédito: Natalia Bourguignon | Gazeta Online

A força-tarefa que busca investigar e barrar o surto de gastroenterite que atinge uma creche particular de Vila Velha desde 15 de março deve emitir hoje um documento com orientações gerais à sociedade e, em particular, para os familiares das crianças e adultos expostos ao contágio com agente causador do surto.

Em nota enviada na sexta-feira (5), o grupo, que é formado por órgãos de saúde municipal, estadual e federal, reforçou que as medidas essenciais ao controle do surto são higiene pessoal, em particular, a higiene das mãos.

Até o momento, segundo a prefeitura de Vila Velha, 18 pessoas apresentaram sintomas, entre alunos e funcionários, e quatro têm vínculo secundário, ou seja, não estão ligadas diretamente à creche. Eles são todos da família de uma professora da creche. Um menino de dois anos morreu, no dia 27 de março.

Técnicos do Ministério da Saúde atuam no Estado desde a sexta-feira. Eles já visitaram a escola e também consultaram especialistas internacionais, principalmente aqueles que atuaram em surtos similares em outros locais do mundo, como Estados Unidos e Europa.

O grupo se reuniu durante todo o fim de semana e não há previsão para que as investigações sejam concluídas.

SAIBA MAIS

Bactéria

E.coli enterohemorrágica

É uma bactéria que ataca o intestino e provoca diarréias com sangue. Ela ainda secreta uma toxina, conhecida como Shiga, que atinge ainda rins e cérebro, podendo levar à morte.

Onde vive

A bactéria vive normalmente no intestino de animais, especialmente bovinos. A contaminação ocorre por ingestão de comida ou água contaminadas com as fezes desses animais.

Gravidade

A toxina produzida pela bactéria provoca Síndrome Hemolítico-Urêmica, que é considerava perigosa, principalmente para crianças. Estudos estimam que entre 10% e 15% dos infectados evoluem para essa forma mais grave.

Transmissão

Onde vive

A bactéria vive normalmente no intestino de animais, especialmente bovinos. A contaminação ocorre por ingestão de comida ou água contaminadas com as fezes desses animais.

Casos

Creche

Segundo a Prefeitura, 18 pessoas apresentaram sintomas, entre alunos e funcionários, e quatro têm vínculo secundário. Elas são todas da família de uma professora da creche. Não foi informado quantas pessoas ainda estão hospitalizadas.

CUIDADOS

Higiene

Lavar bem as mãos, com água e sabão, após usar o banheiro e antes de preparar refeições é fundamental.

Crianças

No caso de ambientes com crianças, a atenção deve ser redobrada. O cuidador da criança que troca uma fralda, por exemplo, não pode pegar na chupeta sem lavar as mãos.

Locais públicos

Crianças e adultos que tiveram contato com pessoas infectadas e apresentarem sintomas não devem frequentar ambientes públicos e aglomerações.