Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • GV
  • Surto em creche de Vila Velha: três novos casos são investigados
Praia da Costa

Surto em creche de Vila Velha: três novos casos são investigados

Parentes de uma criança de dois anos que está internada apresentaram sintomas de infecção; são 20 vítimas até o momento; um menino morreu

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 21:24

Raquel Lopes

Raquel Lopes

Publicado em 

02 abr 2019 às 21:24
Creche interditada na Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Eduardo Dias | CBN Vitória
Três familiares de uma criança de dois anos, sendo pai, avô e avó, estão sendo investigados após apresentarem diarreia. Essa criança nunca esteve na creche na Praia da Costa, em Vila Velha, no entanto, é filho da professora do local que trocou a fralda de uma aluna que apresentou diarreia com sangue. Na creche houve um surto de infecção intestinal e uma criança teve morte cerebral declarada no dia 27 de março.  
Outras duas crianças, com relato de evacuação de 3 a 4 vezes por dia, alunas da creche, seguem em observação.
O filho da professora apresentou vômitos e diarreia no dia 27 de março e continua hospitalizada no Vila Velha Hospital. Além dele, três crianças estão hospitalizadas, sendo uma de três anos que está no quarto e outra na UTI neonatal (UTIN). Uma outra criança de dois anos foi novamente internada na segunda-feira (1).
FINAL DE SEMANA
Foi registrado durante o fim de semana o primeiro caso de transmissão de gastroenterite para alguém que não estuda nem trabalha na creche. Um menino de 2 anos, filho de uma professora que trabalha na Praia Baby, em Vila Velha, teve febre e diarreia intensa e precisou ser internado.
> Dona de creche dá primeira entrevista
Além da professora e do filho dela, um bebê de sete meses apresentou sintomas de gastroenterite no fim de semana. Ele se recupera em casa. Paralelamente, a primeira criança a ter diarreia, no dia 15, e que já havia passado por um período de internação, teve que voltar ao hospital.
TIPO GRAVE DA BACTÉRIA
Exames do Laboratório de Saúde Pública do Estado (Lacen) encontraram um tipo grave da bactéria E.coli em duas crianças. Trata-se do tipo enterohemorrágica, que evolui com gravidade em cerca de 5% dos casos, segundo Alexandre Rodrigues, presidente da Sociedade de Infectologia do Estado do Espírito Santo (Sies). O sangue nas fezes e as complicações renais podem surgir até dez dias após o contato com o agente infeccioso.
> Surto em creche: caso é raro e agressivo
Rodrigues disse que essa não é uma bactéria comum - está presente no intestino de animais - e foi detectada pela primeira vez em 1982, em um surto nos Estados Unidos, após frequentadores de uma rede de fast-food comerem hambúrgueres malpassados.
Esse é um tipo que resiste à acidez do estômago, que geralmente mata outras bactérias, e consegue fazer uma colonização do organismo. Ela produz a toxina (shiga) e o paciente pode evoluir com gravidade
Questionado sobre a razão para alguns desenvolverem o quadro mais agudo da doença e outros não, Rodrigues explica que essa condição está associada ao indivíduo (criança ou adulto; nível de imunidade), e também à quantidade de bactéria a que a pessoa foi exposta.
> ARTIGO | As lições de vida ensinas pela 'Mãe do Theo'
A infectologista Rubia Miossi acrescenta que uma pessoa que ingere grande quantidade de água ou de alimento contaminado, a bactéria consegue desorganizar todo o intestino e causar uma sepse grave.
Mas não é a maioria. O que devemos ter em mente é o cuidado com a alimentação e a higiene. Lavar as mãos com água e sabão mata a bactéria. E é fundamental: quando uma criança estiver doente, não mande para a escola. Ela pode contaminar outras porque elas se abraçam, trocam brinquedos, levam objetos à boca
Professor da Emescam, o infectologista Lauro Ferreira Pinto destaca que a diarreia é uma condição comum em crianças, e a maioria é causada por rotavírus ou bactérias benignas. “Criança com diarreia não mete pavor. A maioria é tratada com soro caseiro e hidratação. E, desde a adoção da vacina (no calendário do SUS a partir de 2006), a mortalidade está lá embaixo. O surto na creche é uma excepcionalidade.”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

diarreia Praia da Costa Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas
Imagem BBC Brasil
Governo Trump manda delegado da PF que ajudou ICE a prender Ramagem deixar os EUA
Agência do Banco do Brasil em Baixo Guandu voltou a funcionar normalmente
Agência do Banco do Brasil volta a funcionar e não vai fechar em Baixo Guandu

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados